LE IENE, MARIKA E IL SOGNO DELLA MOTO/ Video, l’incontro con Simone

Marika e il sogno di andare in moto a Le Iene. Nella puntata del debutto della nuova edizione del popolare programma di Italia 1, Matteo Viviani ha raccontato il sogno di una ragazza disabile realizzato grazie all’aiuto di Simone, una vecchia conoscenza del programma. Simone, infatti, è il motociclista solitario che avevamo conosciuto con la storia di Natan e la sua battaglia contro la droga che racconta l’incontro con la madre di Marika: “ero seduto su una moto al telefono e avevo questa donna che passeggiava al telefono. Lei si mette davanti alla moto e mi riconosce e scoppia a piangere e ci siamo scambiati i contatti e ho cominciato a pensare come portare Marika in moto”. La madre di Marika racconta: “Marika è nata alla 28esima settimana con un distacco di placenta, pesava 1 chilo, è rimasta in terapia intensiva a lungo racconta la madre”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

La madre di Marika: “non avevo il coraggio”

A Le Iene la storia di Marika: una ragazza disabile che sogna di staccarsi dalla quotidianità, ma soprattutto di andare in moto. Proprio così: Marika è una ragazza disabile che ha sempre custodito un sogno: quello di andare in moto. Si tratta di un sogno che la ragazza vuole realizzare da sempre come ha raccontato anche la madre: “Marika mi ha sempre detto ‘cavolo mi piacerebbe anche a me andare in moto ed io sinceramente non avevo il coraggio di dirle non puoi. Come può salire su una moto e fare un viaggio. E poi abbiamo incontrato un bomber…”. Questo bomber è Simone, il motociclista solitario che avevamo conosciuto con la storia di Natan e la sua battaglia contro la droga. Grazie a lui Marika potrà realizzare il sogno di una vita: andare in moto.

La storia di Marika a Le Iene

“Questa è la storia di una ragazza e il suo sogno; un sogno che alcuni di noi potranno dare per scontato ma che per lei, 22 anni, intrappolata in un corpo che non riesce a controllare significherebbe qualcosa di grande” dice Matteo Viviani che si è occupato del servizio dedicato alla giovanissima Marika, la ragazza disabile che sogna di andare in moto. Un sogno che Marika insegue da quando era una bambina, anche se alle telecamere delle Iene racconta: “nmi sentirei libera con tutti gli altri ragazzi e anche perchè posso staccarmi dalla quotidianità che a volte mi pesa un pò troppo” dice Marika, una giovane ragazza disabile che ha sempre sognato di andare in moto”. Clicca qui per vedere il video – anteprima del servizio di Matteo Viviani dedicato alla storia di Marika a Le Iene.



