LE IENE NELLA TERRA DEI FUOCHI/ Roghi tossici: non è più (solo) colpa della camorra

Le Iene tornano ad occuparsi della Terra dei Fuochi, la zona compresa tra le province di Napoli e Caserta che ormai da anni è famosa per i roghi tossici appiccati dalla camorra e che non fanno altro che avvelenare l’ambiente circostante e la salute delle persone. Una battaglia iniziata ormai diversi anni fa quella del programma di Italia Uno, presa a cuore in particolare dall’indimenticata Nadia Toffa. Questa sera, ad indagare sugli ultimi sviluppi riguardanti la Terra dei Fuochi, sarà Alice Martinelli: guardando il video di anticipazioni fornito dalle Iene sul loro portale, lo scenario che si para di fronte all’inviata è letteralmente infernale. Una nube di fumo tossica, di un nero intenso, si leva dai campi: qualcuno ha deciso di svuotare casa, dando tutto alle fiamme, senza preoccuparsi del rischio di incendiare l’intero bosco…

LE IENE TORNANO NELLA TERRA DEI FUOCHI

Non riesce a trattenere lo stupore e la rabbia per lo “spettacolo” di distruzione che le si presenta di fronte Alice Martinelli, inviata de Le Iene Show nella Terra dei Fuochi. Discariche a cielo aperto, pronte a trasformarsi in roghi tossici, sono ormai una costante. Questo non dipende esclusivamente dalla camorra, che ha reso “celebre” il fenomeno dei rifiuti tossici sversati nei campi e “smaltiti” attraverso i grandi incendi, ma anche dalle tante piccole ditte che producono sul territorio e decidono di liberarsi dei loro scarti a loro volta in maniera illegale. Un atteggiamento, questo, che non fa altro che acuire una situazione oramai insostenibile, a maggior ragione per le persone che hanno la sfortuna di vivere poco distanti dai luoghi in cui questi fatti si verificano, e non hanno altra alternativa che convivere con queste pericolose dinamiche criminali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA