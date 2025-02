Si ripeterà puntualissimo questa sera il nuovo appuntamento con la trasmissione di Italia 1 Le Iene che – stando alle anticipazioni che tra poco scopriremo assieme – ha una diretta ricca di servizi esclusivi che ci permetteranno di scoprire approfonditamente alcuni retroscena inediti sulle più importanti vicende che occupano le pagine di cronaca in questo periodo: come di consueto alla conduzione del programma Le Iene troveremo ancora una volta sia Veronica Gentili che Max Angioni; mentre la scrittura della puntata odierna è stata affidata – anche questo come di consueto – a Davide Parenti e la regia ad Antonio Monti.

Partendo subito dagli ospiti della diretta odierna del programma Le Iene, troveremo l’attrice Matilde Gioli, il comico Alvaro Vitali e l’ex ‘gieffino’ recentemente eliminato dalla casa Luca Calvani: per assistere ai loro interventi – ma anche a tutto il resto dei servizi e delle interviste – ci si dovrà collegare sulla consueta diretta che inizierà alle ore 21:20 circa su Italia 1; mentre chi si trovasse all’estero o fosse impossibilitato ad usare un televisore, potrebbe anche sfruttare lo streaming che verrà attivato sulla piattaforma Mediaset Infinity e su sito LeIene.it, che renderanno anche disponibile la replica dell’intera trasmissione e dei singoli servizi.

Tutte le anticipazioni sulla diretta odierna del programma Le Iene: dal caso Lucarelli e Apolloni fino all’infermiera killer Fausta Bonino e a Demba Seck

Numerosi – insomma – i servizi che ci proporrà la diretta odierna del programma Le Iene, con le anticipazioni che pongono innanzitutto l’accento sul servizio dell’inviato Giulio Golia che tornerà ad occuparsi con nuovi documenti esclusivi del caso degli ex calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni che da diverso tempo sono al centro delle accuse di stupro mosse da una studentessa americana: dal conto loro entrambi si dichiarano innocenti, mentre il primo grado di giudizio ha dato ragione alla studentessa condannandoli a tre anni e sette mesi.

Dal conto suo – sempre durante la diretta del programma Le Iene – Max Andreetta è riuscito ad intervistare la presunta infermiera killer di Piombino (che continua e continuerà a professarsi innocente) Fausta Bonino a pochi giorni di distanza dalla sentenza definitiva della Cassazione che potrebbe confermare l’ergastolo: la donna – infatti – è accusata di aver causato volontariamente con dosi massicce di eparina la morte di almeno quattro pazienti dell’ospedale per il quale lavorava.

Infine – ma le anticipazioni ovviamente rappresentano solo una minima parte dei servizi effettivamente pronti -, Le Iene parleranno anche del caso che vede coinvolto l’ex calciatore del Torino Demba Seck: l’inviato Gaston Zama, infatti, ripercorrerà l’intera vicenda partendo dal racconto della 24enne Veronica Garbolino tratta in inganno dal PM Enzo Bucarelli – che per primo accolse la denuncia – che avrebbe fatto distruggere i filmati girati dall’ex calciatore e che erano finiti al centro del fascicolo d’inchiesta.