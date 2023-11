Le Iene, perché non va in onda oggi?/ Cambia giorno: i “sospetti” su Canale 5…

Le Iene oggi non va in onda, ‘sospetti’ su Canale 5: c’entra Checco Zalone?

Le Iene questa sera non va in onda, come ogni martedì anche oggi 14 novembre in prima serata su Italia1 sarebbe dovuto andare in onda un nuovo appuntamento con il programma di inchieste di Italia 1 di Davide Parenti e invece ieri il programma attraverso il suo profilo social ha annunciato che oggi non verrà trasmesso. I motivi, però, non sono stati resi noti ma è certo e sicuro che non hanno niente a che vedere con la conduttrice Veronica Gentili né con il suo co-conduttore Max Angioni o con altri personaggi del programma e dunque perché Le Iene non va in onda oggi?

Le Iene non andrà in onda oggi, martedì 14 novembre, molto probabilmente per lasciare spazio allo spettacolo evento di Checco Zalone dal titolo Amore+Iva. Il regista, attore e comico pugliese è un catalizzatore di ascolti e successo non solo al cinema ma anche in tv. Il suo spettacolo svolto all’Arena di Verona con le sue imitazioni, i suoi racconti, le sue canzoni e le sue parodie verrà trasmesso proprio questa sera su Canale 5 e dunque si prevede un forte seguito negli ascolti, motivo per il quale Mediaset avrebbe deciso di evitare concorrenza interna spontando il programma di punta di Italia1 condotto da Veronica Gentili in un altro giorno. Ovviamente si tratta solo di ipotesi.

Le Iene con Veronica Gentili torna in onda venerdì 17 novembre: cosa c’è stasera in tv su Italia 1

Non andrà in onda Le Iene condotto da Veronica Gentili questa sera su Italia1 ma al loro posto questa sera su Italia1 verrà trasmesso il film Shooter. Il film del 2017 vede protagonista Bob Lee Swagger è un ex tiratore scelto dell’esercito americano che si è ritirato in seguito a una missione andata storta, in cui sono morti dei civili, e che ha accettato di tornare a servire la patria per sventare un attentato al Presidente. L’incarico però si rivelerà un tranello e l’uomo finirà per essere accusato di essere un terrorista.

Dunque, Le Iene torneranno in onda eccezionalmente venerdì 17 novembre sempre in prima serata su Italia1. Quest’edizione del programma di Davide Parenti ha visto un importante cambiamento alla conduzione, al posto di Belen Rodriguez è arrivata la giornalista e conduttrice Veronica Gentili. Stando alle opionini dei siti specializzati di tv come TvBlog Veronica Gentili è molto più adatta al ruolo rispetto alla showgirl argentina. È più spigliata e preparata ed essendo giornalista è anche più competente, gli ascolti però al momento non sembrano premiarla con un media di molto inferiore al 7% di share.











