Le Iene, puntata Scandalo Antimafia/ Streaming video Italia 1: sistema di favori e…

“Scandalo Antimafia”, questo il titolo della puntata speciale de Le Iene che va in onda in prima serata oggi, venerdì 10 dicembre 2021, secondo le anticipazioni rese sul sito di Mediaset. È dedicata interamente al processo della Sezione misure di prevenzione antimafia di Palermo, il cui compito è quello di sequestrare e gestire i beni tolti a chi è sospettato di essere in odore di mafia. Ci sono 12 persone condannate in primo grado per essersi scambiate soldi e favori all’ombra dell’antimafia. Il programma di Italia 1 proporrà contenuti inediti, testimonianze dei principali protagonisti, indagini e ricostruzioni con lo speciale condotto da Matteo Viviani e curato da Riccardo Spagnoli. Verranno ripercorsi tutti i retroscena che hanno portato alla condanna in primo grado della rete di persone che si sarebbero scambiate favori e denaro attorno alla gestione dei beni sequestrati alla mafia.

Tutto è partito con un’indagine nel 2015 della procura di Caltanissetta che ha portato alla condanna di magistrati, avvocati, ex prefetti, consulenti, amministratori giudiziari, professori universitari e ufficiali della Guardia di Finanza. Si tratta quindi di uno degli scandali più clamorosi nella storia dell’antimafia. Ci sono le intercettazioni che riguardano il reato di corruzione e ricostruiscono il momento dello scambio di soldi tra Silvana Saguto e Cappellano Seminara, fino alla tentata concussione tra la Saguto, Francesca Lanizzo e Seminara con la richiesta di assunzione del nipote dell’ex prefetto di Messina Richard Scammacca.

A LE IENE LO SPECIALE SU “SCANDALO ANTIMAFIA”

Nella puntata speciale di oggi Le Iene, secondo le anticipazioni sul sito di Mediaset, trasmetteranno anche la video testimonianza esclusiva di Achille De Martino, per 12 anni a capo della scorta di Silvana Saguto. Ma saranno raccontate anche le storie di alcuni imprenditori che hanno vissuto personalmente i sequestri di prevenzione della sezione guidata dalla Saguto che ora devono saldare milioni di euro di debiti. Ci saranno anche le dichiarazioni di alcuni dei principali protagonisti prima che venissero condannati in primo grado. Infine, spazio anche al giornalista e direttore di Telejato Pino Maniaci, per via della vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto a questo scandalo con l’accusa di estorsione, ma che è stato assolto. Dopo la chiusura del processo di primo grado, ci sarà l’appello che entrerà nel vivo il 27 gennaio 2022.

Intanto ci sono pure le condanne al pagamento di risarcimenti pesanti: 500mila euro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 50mila euro alla Regione Sicilia, 30mila euro al Comune di Palermo e altri in favore di vari imprenditori che avrebbero subito torti da Silvana Saguto, la quale affidava la gestione di beni a persone a lei vicine in cambio, secondo quanto emerso dalla sentenza, di favori come compensi in denaro, regali e assunzioni.

LE IENE, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La nuova puntata de Le Iene, condotta oggi da Matteo Viviani, andrà in onda alle ore 21:20 su Italia 1. Pertanto, potrà essere seguita in diretta tv, ma è disponibile anche in video streaming cliccando qui. Infatti, è a disposizione la piattaforma MediasetPlay per pc, tablet e smartphone, che peraltro poi può essere usata per rivedere la puntata.

