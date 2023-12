Le Iene Show 2023/ Anticipazioni e ospiti puntata 12 dicembre: Vanessa Ferrari e Andrea Arru

Le Iene Show 2023: anticipazioni e puntata 12 dicembre

Martedì 12 dicembre, in prima serata, Italia 1 trasmette una nuova puntata de Le Iene Show. In studio, come ogni settimana, ci sarà la coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni. Anche questa settimana, due dei momenti più attesi, saranno quelli dedicati ai monologhi degli ospiti. In studio, oggi, ci sarà così la ginnasta Vanessa Ferrari, campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007 e vicecampionessa al corpo libero ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e che, probabilmente, porrà l’accento sul mondo delle donne con il suo monologo.

Il secondo ospite della serata, invece, sarà l’attore e il modello italiano Andrea Arru. Ignoto, per il momento, l’argomento del monologo dell’attore che, tuttavia, potrebbe spingere i telespettatori ad una riflessione sul mondo giovanile.

I servizi della puntata del 12 dicembre de Le Iene show

Tanti i servizi che saranno trasmessi nel corso della nuova puntata de Le Iene Show. Uno dei più attesi è quello dedicato ad Achille Lauro, uno degli artisti più amati dal pubblico e più apprezzati dalla critica negli ultimi anni. Nel servizio realizzato da Nicolò De Devitiis, Achille Lauro che ha trascorso due giorni con l’inviato del programma ideato da Davide Parenti, mostra al pubblico la propria quotidianità tra le ore trascorse in sala di registrazione, palestra e un incontro con i bambini malati oncologici.

Spazio, poi, al servizio Nina Palmieri che ha incontrato Edita, Lara e Matilda, tre delle aspiranti attrici che hanno denunciato il finto regista Claudio Marini per violenza.

Come vedere in diretta streaming Le Iene Show

Come tutti i programmi Mediaset, anche Le Iene Show possono essere viste in diretta televisiva a partire dalle 21.25 su Italia 1 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile rivedere le precedenti puntate o i singoli servizi.











