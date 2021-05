Le Iene Show/ Anticipazioni 4 maggio: scherzo a Rosalinda Cannavò, Guido Brera rider

Le Iene Show, anticipazioni e servizi 4 maggio

Questa sera, martedì 4 maggio, in prima serata su Italia 1 va in onda nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Lo scherzo della serata, organizzato da Nicolò De Devitiis, ha come protagonisti l’attrice Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, oggi convincono insieme. Le Iene metteranno a dura prova il loro amore, con la complicità di di una conduttrice che farà credere a Rosalinda di essere interessata ad Andrea.

Il manager e scrittore Guido Brera ha trascorso una giornata lavorando come rider per le vie di Milano insieme a Stefano (nome di fantasia), un 26enne della Costa d’Avorio arrivato in Italia su un barcone. Brera, già autore del romanzo “I Diavoli” (diventato una serie di successo), ha da poco pubblicato il libro “Candido”, incentrato sul tema dei rider, i fattorini addetti alla consegna a domicilio di cibo in bicicletta o motorino.

Tutti i servizi del Le Iene Show del 4 maggio

Giulio Golia torna a parlare del “caso Vannini”, dopo la sentenza della Cassazione sul processo per la morte del giovane Marco, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza d’appello bis del 30 settembre scorso: Antonio Ciontoli è stata condannato a 14 anni di carcere per omicidio con dolo eventuale, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo.

Nel servizio de Le Iene anche i commenti di Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco. Veronica Ruggeri racconta la storia di Barbara, una donna che ha contratto l’Aids nel 1989 dopo un atto di violenza. L’Azt, uno dei medicinali usati per la cura dell’Hiv, le ha provocata una lipodistrofia, errata distribuzione del grasso corporeo, che le ha deturpato il volto. Nel 2002 Barbara si è rivolta al dott. Carmelo Protopapa, chirurgo plastico, che le ha proposto delle iniezioni di un materiale riempitivo di sua invenzione, il Bioalcamid. Le iniezioni, però, hanno provocato delle forti reazioni e delle orribili cicatrici. Il chirurgo è stato condannato a pagare un risarcimento di 240mila euro, denaro che non sembra mai essere arrivato. Lo scorso anno Veronica Ruggeri aveva incontrato il chirurgo in Svizzera: Protopapa aveva dato la sua versione dei fatti.

