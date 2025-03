Nella serata di oggi – martedì 18 marzo 2025 – andrà in onda l’ormai consueto appuntamento settimanale con la diretta del programma Le Iene Show che approfondisce ulteriormente i casi di cronaca e le inchieste condotte dal programma ‘gemello’ in onda ogni domenica e del quale possiamo già da subito conoscere tutte le principali anticipazioni sui servizi e sugli ospiti presenti in studio: come sempre facciamo in questo tipo di articoli – però – vale la pena partire dalla precisazione che presenteranno Le Iene Show gli ormai apprezzati Veronica Gentili e Max Angioni (da anni volti del programma), lavorando su di un soggetto ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti.

Prima di arrivare alle anticipazioni di oggi, vale certamente la pena ricordare che la diretta di Le Iene Show inizierà come sempre alle ore 21:20 su Italia 1, proponendo nel corso delle ore di trasmissione anche il nuovo quiz a premi ‘Questa la so‘ che mette in palio mille euro per ogni domanda; mentre chi non potesse seguire la diretta grazie ad un televisore potrà sempre farlo grazie allo streaming che si troverà sia sul sito ufficiale iene.it, sia sul portale Mediaset Infinity (e precisamente a questo indirizzo).

Anticipazioni ed ospiti della diretta di oggi di Le Iene Show: tutti i servizi in onda

Venendo a noi, le anticipazioni che abbiamo sulla puntata di oggi della trasmissione Le Iene Show sono tutte incentrate attorno al lungo servizio ed esperimento condotto dall’inviato Nic Bello che ha scelto di vivere per 100 giorni ininterrotti la dieta vegana per capirne gli effetti – sia fisici, che strettamente medici – sul corpo: è stato, infatti, seguito da un team di esperti che periodicamente ne hanno misurato i principali parametri vitali, ormonali e fisici per capire se vi sia un effetto biologicamente rilevante.

Al contempo, durante il lungo servizio confezionato per Le Iene Show, Nic Bello ha anche appreso i principi per una spesa corretta per la dieta vegana e della cucina – in questo caso affiancato dalle influencer di Cibo Supersonico -, visitando un rifugio per animali salvati dalla macellazione ed interfacciandosi con personaggi come la giornalista Giulia Innocenzi e lo speaker radiofonico Marco Mazzoli; mentre chiudendo questo pezzo di anticipazioni vi diciamo anche che questa sera in studio saranno presenti i Coma Cose – reduci dal loro secondo Sanremo – e l’attrice – anche lei presente a Sanremo, ma nel 2022 al fianco del conduttore Amadeus – Maria Chiara Giannetta.