Andrà in onda questa sera – sempre su Italia 1, ma ci torneremo a breve – la nuova puntata della trasmissione Le Iene Show con una nuova serie di interessanti inchieste e servizi che possiamo iniziare a ‘spoilerarci’ grazie alla consuete anticipazioni diffuse in queste ore, senza dimenticare i consueti ospiti in studio con i loro monologhi e il recentemente introdotto format-contest dedicato a tutti i telespettatori del programma Le Iene Show: partendo proprio da qui, ricordiamo che durante la diretta verranno organizzate delle brevi sessioni di gioco con il quiz ‘Questa la so’ grazie alle quali – semplicemente rispondendo alle domande proposte – si può cercare di vincere mille euro in gettoni d’oro.

Prima di passare agli ospiti e ai servizi di questa sera della diretta di Le Iene Show è interessante notare che il programma – sempre scritto da Davide Parenti con la regia di Antonio Monti – sarà ancora una volto condotto da Veronica Gentili e Max Angioni: la puntata inizierà alle ore 21:15 e si potrà (come di consueto) seguire sul canale Italia 1; così come resta anche la possibilità di optare per lo streaming – sia da cellulare che da computer o smart TV – che verrà attivato a questa pagina della piattaforma Mediaset Infinity, che permetterà anche di recuperare la replica dei singoli servizi o dell’intera puntata.

Le anticipazioni e gli ospiti di oggi di Le Iene Show: dalla tragedia del Natisone a 48 ore con Bruno Barbieri, i servisi

Passando ora al punto di questo articolo, prima di arrivare alle vere e proprie anticipazioni sui servizi che potremo guardare questa sera durante la diretta del programma Le Iene Show partiamo dal dire che tra gli ospiti in studio ci saranno sia i The Kolors, che Settembre; rispettivamente i 14esimi classificati al recente Festival di Sanremo 2025 e il vincitore dell’edizione Giovani di quest’anno dalle kermesse sanremese.

Tra le anticipazioni della puntata di oggi del programma Le Iene Show spicca sicuramente la seconda parte dell’inchiesta sulla tragedia del Natisone che è costata la vita a Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar travolti lo scorso maggio dalla piena del fiume veneto: dopo aver mandato in onda gli audio inediti tra una delle vittime – Patrizia – e i soccorritori, questa volta l’inviata Roberta Rei andrà ancora più a fondo grazie alle chiamate tra i vari organi incaricati di inviare i soccorsi ai tre ragazzi; tutto per capire se la tragedia si sarebbe – o meno – potuta evitare.

Inoltre, tra le anticipazioni di oggi della diretta di Le Iene Show trovano spazio anche la 48 ore che Nicolò De Devitiis ha trascorso assieme al famoso chef – giudice di Masterchef, ma anche volto di ‘4 hotel’ – Bruno Barbieri: dopo aver visitato la sua abitazione bolognese per scoprire i suoi segreti (tra il famoso topper sul letto e gli alimenti in frigo), il viaggio nella vita dello chef ci porterà in quel di Sassoferrato per scoprire la sua nuova factory creativa; con De Devitiis che dopo aver imparato a cucinare i tortellini in fonduta trascorrerà la notte in tenda con Barbieri.