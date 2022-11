Le Iene Show, anticipazioni puntata 1 novembre/ Oliver Stone, delitto Garlasco e Yara

Le Iene in onda oggi, martedì 1 novembre 2022, con una nuova puntata in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, accompagnati sul palco anche stasera dai due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tanti i servizi preparati dal programma per la puntata di oggi c’è l’intervista realizzata da Gaston Zama a Oliver Stone sul tema dell’energia nuclarea. Reduce dalla presentazione del documentario “Nuclear”, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense esplora la possibilità di vincere la sfida del cambiamento climatico anche con l’uso di questa energia.

Ma nel servizio ci sono anche le opinioni di alcuni “nuclearisti” che sostengono fortemente la necessità di farne uso. Inoltre, Alessandro De Giuseppe torna ad occuparsi del delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia: l’omicidio di Chiara Poggi. A Le Iene verranno trasmesse testimonianze inedite. Ma non è l’unica inchiesta che viene portata avanti per quanto risguarda la cronaca nera.

LE IENE: DA YARA GAMBIRASIO ALLE TRUFFE AMOROSE

Un altro caso che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana è quello dell’omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ragazza scomparsa e poi trovata morta, per il cui omicidio è stato condannato all’ergastolo Massimo Bassetti. Continua l’inchiesta di Antonino Monteleone, che ha realizzato un approfondimento sul ritrovamento del cadavere della ragazzina nel campo di Chignolo d’Isola, avvenuto tre mesi dopo la scomparsa della stessa. Invece Roberta Rei si occupa di un sedicente medico che ha messo in piedi una “truffa amorosa” di cui sarebbero state vittime alcune donne. L’inviata de Le Iene ha raccolto la testimonianza di due donne per fare luce su questo caso. E poi c’è la tragica vicenda di Daniele, un ragazzo di 24 anni morto suicida a Forlì nel settembre dell’anno scorso dopo una storia d’amore solo virtuale con una ragazza dietro cui in realtà si nascondeva un uomo di 64 anni. Ad occuparsene Matteo Viviani.

DOVE GUARDARE LE IENE SHOW IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

L’appuntamento con Le Iene Show si rinnova nella serata di oggi, 1 novembre 2022, alle ore 21:20 con la nuova puntata della trasmissione, in onda sul canale Italia 1 di Mediaset. Ma se non disponete di un televisore per seguirla o preferite vedere la puntata da mobile, su pc, tablet e smartphone, allora potete affidarvi alla piattaforma streaming gratuita, collegandovi su Mediaset Infinity (cliccando qui). La puntata odierna de Le Iene e tutti gli arretrati possono essere anche visti in replica sul sito ufficiale de Le Iene Show.











