Le Iene Show, anticipazioni puntata 18 maggio/ Tra gli ospiti Marco Mengoni e…

Le Iene Show, anticipazioni puntata 18 maggio: ospite Marco Mengoni

Nuova settimana, nuova puntata speciale de Le Iene Show, in onda questa sera, martedì 17 maggio 2022 alle 21.20 su Italia 1. Nella nuova puntata delle Iene Show in onda questa sera, i conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammuccari saranno affiancati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Marco Mengoni, attualmente in modalità promozione in vari programmi televisivi. Spazio ai servizi di attualità. Dopo il servizio della scorsa settimana sull’informazione nei talk show e la presenza dei commentatori, Gaetano Pecoraro torna sul tema. Agli intervistati di settimana scorsa si aggiungono: Giuseppe Brindisi, Veronica Gentili, Massimo Giletti, Mario Giordano, Massimo Gramellini, Gianluigi Nuzzi, David Parenzo e Nicola Porro.

Tutti i conduttori risponderanno sull’ “intromissione”, per alcuni di loro insistente, della politica nella televisione italiana e a domande dell’inviato quali: “I talk che vediamo tutti i giorni in tv sono fatti bene o andrebbero riformati come sostiene il comitato di vigilanza Rai?” Alice Martinelli prova a capire di più sulla polemica sorta a seguito delle affermazioni del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’assessore alle Pari Opportunità alla Regione Veneto Elena Donazzan, rispetto alle dichiarazioni pubbliche rese sul caso delle presunte molestie durante l’adunata degli Alpini a Rimini.

Le Iene Show: si torna ad indagare sul caso delle presunte molestie…

Le Iene Show sono visibili in diretta streaming anche su Mediaset Infinity, nella sezione delle dirette a partire dalle 21:20 circa. Dopo la messa in onda la puntata sarà visibile gratuitamente in streaming sempre su Mediaset Infinity. Nella puntata in onda questa sera si tornerà ad indagare sul caso delle presunte molestie avvenute durante l’adunata nazionale degli Alpini a Rimini. A far discutere le ultime dichiarazioni del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che difende le penne nere dalle svariate segnalazioni di episodi offensivi ai danni di donne, declassandole a semplici “apprezzamenti”. Il primo cittadino ha anche attaccato l’associazione Non Una Di Meno che ha invitato le ragazze a denunciare, definendola “gentaglia”. “Ma stiamo scherzando? Una ha detto: mi hanno detto che ho un bel paio di gambe e mi sono sentita violentata. Quando vediamo passare una bella ragazza, cosa pensiamo?” ha rivelato.

Dunque il polverone su quanto accaduto in Romagna, si rialza. Sulle presunte violenze avvenute a Rimini sarà la magistratura a giudicare ma già si pensa alla prossima Adunata prevista nel 2023 a Udine, proprio in Friuli Venezia Giulia. E gli organizzatori invitano già a distinguere il corpo degli Alpini da ciò che ha fatto scoppiare le polemiche. “Punire i colpevoli ma l’Adunata si farà” conferma l’Associazione nazionale e tutto l’arco parlamentare, da Lega a Pd.











