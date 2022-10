Le Iene Show, anticipazioni puntata 25 ottobre/ Nuove rivelazioni su delitto Garlasco

Le Iene Show: ospiti e servizi di oggi, 25 ottobre

Questa sera, per la terza settimana consecutiva, andrà in onda la nuova puntata de Le Iene Show, il famosissimo programma prodotto da Mediaset. Ancora una volta, presenteranno la serata Teo Mammucari e Belen Rodriguez, affiancati dal due comico composto da Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Come di consueto, lo ricordiamo, la trasmissione verrà trasmessa a partire dalle 21:20 sul canale Mediaset Italia 1.

Questa settimana Le Iene Show ha in programma dei servizi veramente importanti e che daranno, probabilmente, una svolta ad alcune delle vicende più discusse dell’ultimo periodo, ma anche dal passato. Infatti, Alessandro De Giuseppe tornerà ad occuparsi delle vicende legate al delitto di Garlasco, una delle pagine di cronaca nera più tristemente famose sul nostro territorio e che risale al 2007. Seguirà, poi, la ricostruzione di Michele Cordaro sulla famosa cena a base di pesce intossicato di Gubbio, da giorni in trend sui social. Infine, Giulio Golia da Napoli parlerà del cimitero di Poggioreale, soggetto al suo secondo crollo dall’inizio dall’anno. Ospite speciale della serata: il registra e scrittore Donato Carrisi.

Le Iene Show: anticipazioni dei servizi di stasera

Insomma, la puntata odierna della trasmissione Le Iene Show ha in programma diversi servizi importanti. Larga parte del programma sarà dedicata al delitto di Garlasco, risalente all’agosto 2007. Non è la prima volta che Le Iene si occupano di Garlasco ed è stata particolarmente significativa l’intervista ad Alberto Stasi fatta nella scorsa stagione del programma dal carcere. In merito alla vicenda sembra esserci una nuova testimonianza inedita della quale parlerà Alessandro De Giuseppe.

Michele Cordaro, invece, nella puntata di questa sera de Le Iene Show parlerà della nota cena a base di pesce che c’è stata pochi giorni fa a Gubbio. La cena è diventata virale dopo che sui social sono iniziate a circolare testimonianza di una catastrofica intossicazione alimentare, che si è poi scoperto esserci stata, ma con portata decisamente minore rispetto ai racconti circolati sui social. Infine, toccherà ancora una volta a Giulio Golia portare luce su di una vicenda legata al napoletano. Questa volta si troverà a Poggioreale, dove incontrerà i parenti delle persone sepolte al cimitero monumentale, crollato due volte dall’inizio del 2022 e che ancora adesso si trova in condizioni critiche, con le salme alla luce del sole.

Dove guardare Le Iene Show: diretta tv e streaming online

Appuntamento, dunque, a questa sera alle 21:20 con la nuova puntata della trasmissione Le Iene Show, sul canale Italia 1 di Mediaset. Se qualcuno no disponesse di un televisore, o preferisse seguire la trasmissione da mobile, su pc, tablet e smartphone, potrà farlo collegandosi alla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La puntata odierna e tutti gli arretrati possono essere anche recuperati sul sito ufficiale de Le Iene Show.











