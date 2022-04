Le Iene Show/ Diretta 27 aprile 2022 e servizi: Gianluca Grignani tra gli ospiti

Le Iene Show, anticipazioni servizi puntata 27 aprile 2022

Nuova puntata de Le Iene Show oggi, mercoledì 27 aprile, su Italia uno dalle 21:20. A condurla sempre Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, affiancati sul palco da due comici, Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti di stasera c’è Gianluca Grignani, invece tra i servizi c’è quello di Alice Martinelli, che si occupa di inclusione lavorativa dei disabili e del collocamento mirato nelle aziende. L’inchiesta è cominciata un anno fa: la Iena ne ha parlato con alcuni imprenditori che hanno presentato un modello alternativo di inserimento. Marino Bottà, ad esempio, ha reso Lecco la provincia italiana più virtuosa in questo ambito, proponendo alle aziende persone con caratteristiche specifiche richieste e fornendo loro tutte le informazioni sulle agevolazioni previste dalla legge.

Ayahuasca, Joe Bastianich prova sostanza psichedelica/ “Ho rivisto tutta la mia vita”

Un modello già proposto da Le Iene Show al ministro per le Disabilità Erika Stefani, mentre oggi incontra quello del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. Nina Palmieri racconta a Le Iene la storia di Luca, un bambino autistico deriso dalle sue maestre in una chat WhatsApp. Ha raccolto lo sfogo della madre Lucia, ha incontrato il bambino e provato a chiarire quanto sarebbe accaduto con le maestre. Anche grazie all’aiuto dell’associazione “La battaglia di Andrea”, mamma e figlio hanno deciso di cambiare scuola e trovare una soluzione migliore alle condizioni del piccolo.

Il rutto più forte del mondo, Le Iene/ Video, Salvo Veneziano “Lo dedico a Signorini”

Le Iene Show: dagli stipendi al “caso” depilazione

A Le Iene Show anche il tema del divario tra stipendi milionari e salari minimi. Gaeatano Pecoraro ne ha discusso col segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Non è giustificabile che una persona possa guadagnare cifre con questa diversità. Queste diseguaglianze fanno del male non solo alle persone, credo facciano del male alla società», ha dichiarato alla Iena. Ma sul tema è stato interpellato anche l’economista Riccardo Puglisi: «I ceo vengono pagati tanto perché ti vuoi accalappiare quelli molto bravi sul mercato globale dei manager, perché sono quelli che ti aspetti che creino molto valore per l’impresa». C’è, infatti, una sorta di mercato ad hoc dei top manager, in cui le multinazionali si sfidano per gli amministratori migliori facendo così salire i loro stipendi. Alessandro Onnis si è confrontato invece con Filomena Mastromarino, in arte Malena, e Luce Caponegro, nota anche come Selen, per discutere delle donne che non ricorrono più alla depilazione per sapere il loro punto di vista e commentare le dichiarazioni delle attiviste.

Belen Rodriguez, gara di rutti con Teo Mammuccari/ Video "Sembrano trombe Titanic"

Diretta tv e live streaming: come guardare Le Iene Show

Le Iene Show torna oggi con una nuova puntata che potrà essere seguita in diretta tv su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa. Per chi è impossibilitato, c’è un’alternativa: è possibile usufruire della visione in live streaming, collegandosi alle piattaforme Mediaset Play da web e app ufficiali, usufruendo di un pc, tablet o smartphone. In questi casi è sufficiente solo una connessione ad internet per visionareLe Iene Show in diretta video streaming. Ma tutti i servizi così come l’intera puntata saranno visibili anche in replica on demand tramite le stesse piattaforme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA