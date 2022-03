Le Iene Show/ Diretta e servizi 2 marzo: Bastianich al confine tra Polonia e Ucraina

Le Iene Show, servizi puntata 2 marzo

Questa sera, mercoledì 2 marzo, alle 21.20 su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Le Iene”, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Al loro fianco, sul palco, ci saranno anche i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospiti in studio le attrici Anna Safroncik e Carolina Crescentini, Dargen D’amico si esibirà sulle note della sua “Dove si balla”. Nella puntata in onda questa sera sarà trasmesso il reportage di Joe Bastianich dal confine tra Polonia e Ucraina: l’imprenditore italo-americano racconta le conseguenze di una quotidianità ormai stravolta a causa della guerra. Il servizio di Giulio Golia è sulle ripercussioni dell’invasione russa sulle imprese, a partire dall’aumento del prezzo del grano e del gas. L’inviato raccoglie le testimonianze di due grandi pastifici che hanno gli stabilimenti rispettivamente in Campania e in Puglia. Nel servizio anche il racconto di un produttore di funghi e di un allevatore. Infine, i commenti del responsabile economico di Coldiretti Lorenzo Bazzana.

Le Iene Show: il servizio di Roberta Rei sulle carceri russe

Nel corso della nuova puntata de Le Iene Show verrà mandato in onda il servizio di Matteo Viviani: un approfondimento sul fotovoltaico, sulla sostenibilità ambientale e sull’ipotesi di tornare alle centrali a carbone. L’inchiesta di Roberta Rei è dedicata alle carceri russe. Il giovane bielorusso Sergei Savelyev, oggi attivista, ha trascorso 7 anni in carcere e ha assistito a torture inimmaginabili. Negli ultimi due anni di detenzione ha raccolto più di mille immagini di stupri, pestaggi e umiliazioni, eseguiti da funzionari dell’amministrazione penitenziaria. Roberta Rei lo incontra in una località sicura, dove il giovane ha fatto domanda di asilo, dopo essere scappato dalla Russia. Protagonista dell’intervista singola è la giovanissima cantautrice Ariete, al secolo, Arianna Del Giaccio, che ha appena pubblico il suo primo album “Specchio”.

Il “povero Gabbiano” a Le Iene Show

Infine, anche a Le Iene Show, si parlerà del “povero Gabbiano”. Negli ultimi giorni la canzone “Tu Comm’a Mme”, che il cantante neomelodico catanese Gianni Celeste ha inciso più di 30 anni fa, è diventata un tormentone, in particolare il verso “Povero gabbiano che hai perduto la compagna”, su TikTok. Il “povero gabbiano” rimbalza infatti da 10 giorni sui social, grazie a un video di Franco Gioia & Duracell, duo canoro palermitano, che reinterpretano una strofa del brano. Insieme a Nicolò De Devitiis, Franco Gioia & Duracell incontreranno Gianni Celeste. Nel servizio anche una corale di tanti big della musica italiana che hanno partecipato alla creazione di una nuova versione di “Tu Comm’a Mme”, il cui devoluto sarà donato a un’associazione che protegge i volatili.

