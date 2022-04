Le Iene Show/ Diretta e servizi 20 aprile 2022: Joe Bastianich sperimenta l’Ayahuasca

Le Iene Show, servizi puntata 20 aprile 2022

Torna nella prima serata di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, l’appuntamento con Le Iene Show, la trasmissione di Davide Parenti in onda su Italia 1. Teo Mammucari e Belen Rodriguez saranno alla guida di un nuovo ricco appuntamento durante il quale non mancheranno i più svariati servizi. Ad animare la puntata, in partenza alle ore 21.20 circa, ci penseranno come sempre i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi ma anche alcuni ospiti che si alterneranno sul palcoscenico.

Grande attesa, nella puntata odierna de Le Iene Show, per il servizio di Joe Bastianich il quale si è recato fino in Perù dove ha realizzato un reportage molto interessante sulle proprietà dell’Ayahuasca, il decotto psichedelico a base di piante amazzoniche che rientra in un vero e proprio rito del posto. La scorsa settimana era stata trasmessa la prima parte ma questa sera vedremo l’inviato alle prese del suo viaggio personale, secondo un rituale guidato passo dopo passo da uno sciamano esperto e che potrebbe portare Bastianich ad avere degli effetti visionari, come ampiamente illustrato da alcuni esperti.

Il servizio di Michele Cordaro sul “politicamente corretto”

Qual è il peso, oggi, del “politicamente corretto”? Sulla questione si è interrogato Michele Cordaro nel corso della nuova puntata di oggi de Le Iene Show. Un concetto che è nuovamente tornato alla ribalta dopo le frasi pronunciate da Donatella Rettore a Belve e che hanno fatto molto discutere. La iena ha così raccolto una serie di punti di vista sull’argomento. E così, se Cris Brave ha ritenuto fondamentale valutare sempre la sensibilità dell’interlocutore e soprattutto il contesto, Imma Battaglia ha invece dichiarato: “Il politicamente corretto è assolutamente scorretto quando impedisce di esprimersi liberamente”. Lorena Cesarini ha invece asserito: “Semplicemente bisogna parlare rispettando gli altri, avendo la sensibilità di capire che alcune cose possono offendere”, ricordando il peso delle parole.

Nel corso del servizio ascolteremo poi il punto di vista anche di Vladimir Luxuria che sulle frasi della Rettore ha detto: “Mi dispiace per la Rettore, lei non è un’omofoba, anzi, è un’icona ma ha preso una cantonata con questa dichiarazione”. Ad intervenire anche Sergio Sylvestre, Vittorio Sgarbi, Tasnim Alì, Nicole Orlando e Andrea Batilla. Quest’ultimo è giunto ad una conclusione pacifica: “Se elimino il problema alla radice non utilizzando parole offensive, al di là delle intenzioni, non avrò modo di ferire nessuno. Non è più semplice?”.

Diretta tv e live streaming: come guardare Le Iene Show

Tra scherzi, reportage e servizi, Le Iene Show ci terrà compagnia per alcune ore nella prima serata di oggi. Per vedere la nuova puntata in diretta sarà possibile sintonizzarsi sulla rete giovane di casa Mediaset a partire dalle ore 21.20 circa. In alternativa sarà possibile usufruire anche della visione in live streaming: in che modo? Basterà collegarsi alle piattaforme Mediaset Play da web e app ufficiali, usufruendo di un pc, tablet o smartphone.

In questi casi servirà solo una connessione ad internet per visionare Le Iene in streaming. Ogni servizio – e poi al termine l’intera puntata – sarà visibile anche in replica on demand attraverso le medesime piattaforme.











