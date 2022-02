Le Iene Show/ Diretta e servizi 23 febbraio: scherzo a Stefano Bettarini

Le Iene Show, anticipazioni e diretta puntata 23 febbraio

Mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono una nuova puntata de Le Iene Show. Il programma più irriverente della televisione italiana che conta su una coppia tutta nuova di conduttori torna con un appuntamento ricco di servisi e di sorprese. Nella puntata in onda questa sera sarà trasmesso un nuovo servizio sull’inchiesta di Andrea Agresti sul presunto traffico di bambini in Paraguay, raccontato attraverso la storia di Elena Locatelli, la 40enne che ha da poco scoperto di non avere originia Bergamo, citta in cui ha sempre vissuto. Scovando nel suo passato, Elena ha raccolto alcuni indizi che portano in Paraguay. Andrea Agresti e la redazione delle Iene stanno cercando con lei di chiarire tutta la vicenda.

Spazio, poi, a Nina Palmieri che è tornata a Ghedi, una piccola città in provincia di Brescia dove una baby gang continua ad agira sul territorio seminando paura nella zona e prendendo di mira soprattutto alcune attività locali. Dopo lo sfogo di Yury che ha visto il proprio locale andare in fiamme in seguito allo sfogo affidato ai microfoni delle Iene, Nina Palmieri è tornata nuovamente nella zona.

I servizi della puntata delle Iene del 23 febbraio

Nel corso della nuova puntata de Le Iene Show, inoltre, Teo Mammucari e Belen Rodriguez manderanno in onda il reportage di Gaetano Pecoraro dal Kenya per raccontare le difficoltà della campagna vaccinale nei cosiddetti “Paesi del terzo mondo”. Spazio, poi, all’intervista con gIANMARIA, all’anagrafe Gianmaria Volpato, il 19enne che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor e che si racconta tra vita privata, progetti lavorativi e dettagli inediti del suo passato.

Come sempre, spazio, poi, all’imancabile scherzo delle Iene. Questa sera sarà mandato in onda quello realizzato da Nicolò De Devitiis e Ricky Messa ai danni di Stefano Bettarini con la complicità della compagna di quest’ultimo, Nicoletta Larini e di cui potete vedere una piccola anteprima qui in basso.

