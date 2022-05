Le Iene Show, puntata 4 maggio 2022/ Diretta e servizi: Ale e Franz tra gli ospiti

Le Iene Show, anticipazioni servizi puntata 4 maggio 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, andrà in onda un nuovo appuntamento in compagnia de Le Iene Show, la trasmissione di Italia 1 che vede alla conduzione Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ogni puntata vede la presenza anche di due comici molto amati, Max Angioni ed Eleazaro Rossi, i quali non mancheranno anche questa sera di fare le loro incursioni in diretta in studio, commentando i temi al centro della puntata. Tra gli ospiti di oggi, a proposito di comici, anche il duo Ale e Franz.

Ovviamente non si faranno attendere i numerosi servizi in perfetto stile Le Iene Show, che saranno il vero centro della serata di oggi 4 maggio. Dalle ore 21.20 circa si partirà con una carrellata di servizi che spazieranno dall’attualità passando per gli scherzi e per le consuete interviste. La iena Nina Palmieri tornerà ad occuparsi di truffe sentimentali ed in particolare sul caso di cui la trasmissione si era già occupata in passato, relativo alla truffa con protagonista lo sportivo Roberto Cazzaniga. Il pallavolista fino a pochi mesi fa era convinto di aver stretto una relazione sentimentale a distanza con tale Alessandra Ambrosio, la super modella nota come Maya Mancini. Di recente la Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un sequestro preventivo di una parte dei 600 mila euro sottratti con l’inganno alla vittima, nei confronti di due donne, Valeria Satta e Manuela Passero, indagate per truffa aggravata e continuata. Nina tornerà da Cazzaniga per un commento sugli ultimi risvolti.

Le Iene Show: dal caso della direttrice del supermercato a Luca Barbareschi

Al centro della nuova puntata de Le Iene Show di oggi 4 maggio, ci sarà spazio anche per un caso che ha fatto molto discutere in questi giorni. L’inviata Alice Martinelli intervisterà Carla Di Tecco, la direttrice del supermercato di Pescara espulsa dallo store con l’accusa di aver inviato un vocale nella chat delle dipendenti dopo il ritrovamento in bagno di un assorbente fuori dal cestino, per chiedere loro chi avesse il ciclo quel giorno. Si tratta della prima apparizione televisiva. Nel corso del servizio sarà trasmessa anche la nota vocale al centro della polemica: “Io voglio che voi mi prendete, su un foglio di carta, le donne che stavano lavorando tra le 13.30 e le 13.45, vi informate su chi aveva il ciclo mestruale, perché io adesso veramente vi faccio passare veramente un guaio”, si sentirebbe nel vocale.

“Io oggi rientro e voglio nome e cognome di chi ha fatto questo schifo. Non mi fate passare questa cosa nel dimenticatoio”, avrebbe ancora aggiunto la ex direttrice minacciando, in caso contrario: “voglio i nomi e cognomi di chi oggi ha il ciclo mestruale, sennò gli calo le mutande io”. Tra gli altri servizi anche quello di Filippo Roma se sentirà alcuni volti noti per un loro parere sulle frasi pronunciate pubblicamente qualche giorno fa da Luca Barbareschi: “Il problema è la mafia dei gay” e “l’inclusività è la cosa più stupida del mondo”.

Diretta tv e live streaming: come guardare Le Iene Show

Le Iene Show torna oggi 4 maggio 2022 con la nuova puntata ma come potrà essere seguita in diretta tv e streaming? Nel primo caso basterà sintonizzarsi su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa. Tuttavia è possibile usufruire della visione in live streaming, in contemporanea televisiva, collegandosi alle piattaforme MediasetPlay da web e app ufficiali, usufruendo di un pc, tablet o smartphone.

In questi casi è sufficiente solo una connessione ad internet per visionare l’appuntamento odierno de Le Iene Show in diretta video streaming. Successivamente, tutti i servizi così come l’intera puntata saranno visibili anche in replica on demand attraverso le medesime piattaforme.











