Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali/ Su Rai 2 il film con Alexa Vega

Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali, film di rai 2 diretto da Ron Oliver

Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 19:00 su Rai 2. La pellicola è un giallo del 2019 girato dal regista canadese Ron Oliver. Nel cast sono riuniti Alexa e Carlos Pena Vega, Trezzo Mahoro e Sunita Prasad.

Nel 2019 vengono girati entrambi i film che vedono la talentuosa fotografa Allie Adams alle prese con misteriosi casi da risolvere. Nel cast, ritroviamo Alexa Pena Vega nel ruolo della protagonista. Alexa Vega, classe 1988, è un’attrice e cantante americana che ha conquistato il successo con il ruolo di Carmen in Spy Kids, la serie di film avventurosi di ambientazione latina del 2001, ma il suo esordio è stato nel film catastrofico Twister del 1996 al fianco di Helen Hunt, dove vengono narrati i fatti avvenuti in Oklahoma nel 1969. L’attrice oggi è sposata con Carlos Pena Vega, che ritroviamo accanto a lei nel cast di Allie Adams.

Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali, la trama del film

Colpi di scena e a ripetizione quelli che ci regala la trama di Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali. Andiamo a scoprire di cosa parla il film in programmazione questo pomeriggio. Allie è una fotografa che partecipa alla mostra organizzata dall’amica Camille nella sua galleria: durante l’esposizione viene mostrato anche un preziosissimo collier di diamanti, che nel corso della serata svanisce nel nulla.

Nessuno riesce a capire come sia stato rubato il collier, né chi sia il ladro e i sospetti della polizia ricadono su tutti i presenti, uno dopo l’altro senza giungere a nessuna conclusione. Ma Allie, in veste di investigatrice privata, arriva sempre un passo prima della polizia sulle nuove scoperte che, passo dopo passo, porteranno finalmente alla scoperta del colpevole. Nel frattempo, assistiamo anche all’evolversi della sua storia con Sam.

Il cast del film Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali

Ma andiamo ad approfondire il cast di Le Indagini di Allie Adams Diamanti Fatali. Carlos Pena Vega, un anno meno della moglie, è un attore e cantante americano, che inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come membro del gruppo Big Time Rush, attivo tra il 2009 e il 2014. Prosegue poi come solista e si dedica anche al cinema, dove lo possiamo trovare in pellicole come Little Birds del 2011, dove interpreta Louis o in Mighty Oak del 2020, dove interpreta il ruolo di Pedro.

Nel 2022 è la voce americana di Bobby Santiago, nel musical The Loud House Movie. Trezzo Mahoro è un attore e produttore nato in Rwanda nel 1996: l’abbiamo visto nel ruolo di Lucas ne Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo, mentre in Van Helsing, nel 2016, interpretava il ruolo di Mohamad. Sunita Prasad, canadese, ha recitato in Crash Pad del 2017 e in TV è attiva dal 2005, dove è apparsa in serie come Supernatural (2017) e The X-Files (2018).

