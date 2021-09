Le indagini di Allie Adams: nozze mortali, Rai 2/ Un classico film per la televisione

Le indagini di Allie Adams: nozze mortali sarà trasmesso da Rai 2 nel pomeriggio di oggi, sabato 4 settembre 2021, a partire dalle 15.30 per la regia di Ron Oliver, tra i suoi recenti lavori ricordiamo Natale al Plaza, La cucina del cuore e Uno chef in corsia. La pellicola è del 2018 ed è distribuita da Hallmark Movies & Mysteries. Fanno parte del cast Alexa Vega che oltre ad essere attrice è anche una cantante statunitense.

Si è fatta conoscere al pubblico per aver interpretato Carmen Cortez in Spy Kids dove ha inciso tre canzoni apposite per il film. Ha esordito con il singolo Isle of Dreams. Il protagonista maschile è Carlos Pena, oltre ad essere un attore è anche cantante e ballerino. In Big Time Rush ha interpretato Carlos Garcia.

Le indagini di Allie Adams: nozze mortali, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Le indagini di Allie Adams: nozze mortali. Allie Adams interpretata da Alexa Vega lavora a New England e si occupa di fotografia, la sua attività è fare la fotografa per matrimoni. La ex fidanzata di suo fratello convola a nozze e visto i buoni rapporti tra le due donne, Jenna chiede alla ex cognata di curare il servizio fotografico. Alexa accetta entusiasta.

La sposa è bella e raggiante e gli invitati sembrano divertirsi. Durante il primo ballo cerimoniale, quando gli sposi occupano il centro della sala, la luce va via, si sente il fragore di uno sparo e all’improvviso il corpo dello sposo cade a terra con il petto macchiato di sangue. I primi sospetti cadono su Greg, il fratello maggiore di Allie nonché ex fidanzato di Jenna. Allie da subito si schiera dalla parte del fratello e crede nella sua innocenza, per scagionarlo dall’accusa di omicidio inizia a indagare per suo conto per trovare il vero colpevole. Senza volerlo si troverà a collaborare con il detective Sam Acosta, un giovane ed elegante uomo, arrivato da poco in città.

