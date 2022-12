Le indagini di Allie Adams Nozze mortali/ Su Rai 2 il film con Alex Penavega

Le indagini di Allie Adams Nozze mortali, film di Rai 2 diretto da Ron Oliver

Le indagini di Allie Adams Nozze mortali va in onda oggi, 4 dicembre, a partire dalle ore 19.00 su Rai 2. Appartenente al genere crime, la pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretta da Ron Oliver. Alla realizzazione hanno contribuito Alexa Penavega, Trezzo Mahoro, Pippa Mackie e J. Cor. Il film nasce principalmente come progetto televisivo, riscuotendo fin dalla prima proiezioni un ottimo successo.

La marcia nuziale/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner e Josie Bissett

La pellicola è stata infatti distribuita all’estero dopo poche settimane dalla sua uscita negli Stati Uniti d’America, confermando l’ottima accoglienza anche fuori dai confini statunitensi. Per la realizzazione del progetto sono state sfruttate principalmente le ambientazioni della località di New England. Nonostante si tratti di un film girato per la televisione ha degli spunti di regia anche abbastanza interessanti. La trama poi è avvincente e cattura, quindi perché non dargli una chance in un tardo pomeriggio di freddo gelido davanti a un buon tè caldo?

Adele e l'enigma del faraone/ Su Italia 1 il film con Jean Paul Rouve

Le indagini di Allie Adams Nozze mortali, la trama del film

La protagonista della storia di Le indagini di Allie Adams Nozze mortali è una giovane di nome Allie Adams, professionista ambita come wedding planner e per la cura di tutti gli accorgimenti necessari per un matrimonio spettacolare.

Nella sua comunità si è infatti ritagliata uno spazio di grande spessore, riscuotendo successo tra le coppie come dimostrato dalle tantissime richieste ricevute ogni giorno. Uno dei suoi ultimi progetti però si rivela particolarmente rocambolesco, al punto da coinvolgere in un vero e proprio delitto. Infatti, mentre è intenta ad osservare che tutto fili per il verso giusto durante i festeggiamenti della nuova coppia da lei seguita, il marito viene inspiegabilmente trovato morto in una stanza.

Come Cani e Gatti/ Su Italia 1 il film della Warner Bros

Inizialmente nessuno sembra trovare una ragione plausibile, oltre al fatto che non sembrava esserci fra gli invitati qualcuno con un tale risentimento nei suoi confronti da arrivare a tanto. Clamorosamente però, tutti gli indizi sembrano portare verso il fratello di Allie di nome Greg.

Quest’ultimo era infatti follemente innamorato della neo sposa ma era stato lasciato proprio per l’uomo gettandolo nello sconforto più totale. Chiaramente, il ragazzo seppur carico di risentimento cerca in tutti i modi di convincere la sorella della sua innocenza, spiegando che avrebbe mai potuto trovare il coraggio di mettere in atto un gesto così folle. Allie crede alle parole di Greg e decide di mettersi in prima linea per cercare di trovare una soluzione. Il problema principale era che il movente bastava per lasciar pensare che fosse proprio lui l’artefice dell’omicidio.

A dirimere la questione interverrà l’esperto detective Sam; con l’aiuto di Allie riuscirà infatti a scagionare il fratello dell’organizzatrice e a trovare il vero colpevole. Il dispiacere per il triste evento e per il fallimento della sua organizzazione nuziale passeranno dunque in secondo piano dinanzi alla felicità di poter appurare l’innocenza di Greg.











© RIPRODUZIONE RISERVATA