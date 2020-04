Le indagini di Hailey Dean Appuntamento con l’assassino/ Su Rai 2 il film con E.Homes

Pubblicità

Le indagini di Hailey Dean Appuntamento con l’assassino va in onda su Rai 2 oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 15:25. La pellicola è uno dei capitoli dell’omonima serie TV vita ed è stata realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America con la regia che è stata curata da Michael Robinson mentre la distribuzione nel segmento dell’home video è stata curata dalla Hallmark Channel. Nel cast sono presenti tra gli altri la principale protagonista Kellie Martin, Giacomo Baessato, Viv Leacok, Emily Homes, Lucia Walters e Ben Sullivan.

Le indagini di Hailey Dean Appuntamento con l’assassino, la trama del film

Ecco la trama de Le indagini di Hailey Dean Appuntamento con l’assassino. Dopo aver cercato lungamente di non occuparsi più di indagini poliziesche e soprattutto di concentrarsi sulla sua nuova vita che la vede sviluppare con grande soddisfazione la professione di psicologa e psicoterapeuta, Hailey si rende conto di non poter mettere da parte per sempre il suo passato che l’ha vista nelle vesti di brillante psicoterapista.

Un giorno viene contattata da una persona cara la quale le parla della possibilità di rifarsi una vita dal punto di vista sentimentale grazie ad una rivoluzionaria applicazione per smartphone e dispositivi mobile grazie alla quale si potrà fare la conoscenza di persone che tendenzialmente possono ben sposarsi con le proprie esigenze sia di carattere che di abitudini.

Pubblicità

Un’applicazione che evidentemente non piace tantissimo alla donna anche perché crede ancora fermamente nel rapporto sociale e quindi nella conoscenza di un’anima gemella in maniera del tutto casuale. Tuttavia, ben presto questa rivoluzionaria applicazione finirà per interessare la donna in ragione di un mistero che sembra legato al suo utilizzo. In particolare, viene ritrovato nei pressi della sua cittadina il corpo di un uomo che sembra essere stato ucciso in maniera violenta.

Indagando in maniera oculata sulla sfera personale dell’uomo e soprattutto sui suoi rapporti sentimentali, si scoprirà che l’uomo aveva da poco utilizzato questa applicazione per incontri personali. È molto probabile, dunque, che ci sia una correlazione tra l’utilizzo dell’applicazione e quindi la persona che ha incontrato prima di essere ucciso.

Pubblicità

Tuttavia, la vicenda non si dimostrerà così semplice ed in particolar modo sembra che ci siano dei coinvolgimenti anche da parte degli sviluppatori dell’applicazione che potrebbero aver avuto motivi di rivalsa nei confronti della vittima il quale aveva lasciato una recensione negativa che aveva bruscamente frenato i download dell’applicazione e quindi il loro business. Sarà effettivamente questa la motivazione che ha spinto il killer oppure ci saranno altre questioni del tutto differenti?



© RIPRODUZIONE RISERVATA