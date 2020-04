Le indagini di Hailey Dean, rivelazioni mortali/ Su Rai 2 il film con Kellie Martin

Pubblicità

Le indagini di Hailey Dean rivelazioni mortali va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2018 dalla casa cinematografica della Hallmark Channel. È una pellicola di genere giallo che vede alla regia Michael Robinson con il soggetto e la sceneggiatura che invece sono stati ideati e scritti da Michelle Ricci. Hanno collaborato anche alla realizzazione di questo film televisivo anche Jason Pielak occupandosi del montaggio e Dana Barnaby alla quale è stato affidato il ruolo di direttore della fotografia. Nel cast oltre alla principale protagonista Kellie Martin sono presenti anche Giacomo Baessato, Viv Leacock, Emily Holmes e Tom Butler.

Le indagini di Hailey Dean rivelazioni mortali, la trama del film

Ecco la trama de Le indagini di Hailey Dean rivelazioni mortali. L’ex procuratore distrettuale Hailey ha deciso quindi di lasciare per sempre questa professione per dedicarsi a quella di psicoterapista. Tuttavia le vicende dei propri pazienti che raccontano dei problemi e dei disagi dei loro matrimoni non sembrano appagare la vita della donna la quale comunque è sempre legata a quella passione per il mondo delle indagini.

Pubblicità

A rompere un po’ la monotonia delle sue giornate arriva sua nipote che le parla di un evento benefico che lei stessa sta organizzando per raccogliere fondi destinati ad interventi di riparazione e di ristrutturazione per il complesso scolastico che lei frequenta. In particolare la nipote le parla di un concerto che sarà tenuto da alcuni alunni che sono stati opportunamente preparati dall’insegnante di musica. Proprio quest’ultimo poche ore prima del concerto parla all’ex procuratore per informarla di alcuni fatti che potrebbero nascondere un crimine.

Tuttavia la donna non riuscirà a scoprire cosa voleva dirle il professore di musica in quanto al termine del concerto questi sembra essere scomparso nel nulla. Mentre gli altri docenti e soprattutto quanti lavorano all’interno della struttura scolastica non sembrano dar peso più di tanto alla presunta scomparsa del professore di musica l’ex procuratrice decide di occuparsi in prima persona della vicenda ed in particolar modo iniziando ad indagare per scoprire cosa sia successo.

Pubblicità

Le domande che va facendo in giro ai vari membri dello staff scolastico sembrano essere quanto mai scomode e nessuno entra più di tanto nel merito. Tuttavia le indagini sembrano essere indirizzate verso ad un utilizzo improprio di alcuni fondi statali che erano stati indirizzati alla scuola per poter eseguire gli interventi di ristrutturazione il che avrebbe reso del tutto inutile l’esigenza di realizzare ed organizzare un concerto per raccogliere ulteriori fondi. Quando il corpo dell’insegnante di musica viene ritrovato privo di vita in un terreno allora sarà chiaro che nella vicenda ci sono importanti esigenze finanziarie da parte di alcuni componenti della commissione scolastica ma anche di alcuni operatori presenti nella scuola.



