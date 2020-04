Le indagini di Hailey Dean – un’amara verità/ Su Rai 2 il film con Chad Lowe

Le indagini di Hailey Dean – un’amara verità va in onda su Rai 2 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America con la regia curata da Michael Robinson mentre la sceneggiatura è stata scritta da Michelle Ricci. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hamish Thomson mentre nel cast sono presenti Kellie Martin, Giacomo Baessato, Matthew MacCaull, Viv Leacock, Lucia Walters e Chad Lowe.

Le indagini di Hailey Dean – un’amara verità, la trama del film

Ecco la trama di Le indagini di Hailey Dean – un’amara verità. Hailey per diverse esigenze e ragioni ha deciso di mettere da parte la sua carriera di procuratore generale distrettuale per occuparsi di altre esigenze in particolar modo della professione di consulente matrimoniale e soprattutto psicologa. Lei ha deciso di occuparsi di questioni di natura affettiva in quanto in passato ci sono state delle situazioni che hanno minato la sua serenità ed in particolar modo la drammatica morte del suo ex fidanzato Will.

Ora sembra aver trovato una nuova stabilità non solo dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto per quanto concerne l’aspetto sentimentale grazie al fruttuoso rapporto sentimentale che porta avanti con Jonas. Tra di loro c’è grande sintonia e soprattutto l’uomo riesce sempre comunque da appoggiare in tutte le scelte che fa nel corso della sua esistenza.

Avendo ancora il rimorso di quell’omicidio che non ha mai riuscito a risolvere decide di occuparsi in prima persona riaprendo le indagini anche grazie all’appoggio del suo fidanzato che ha delle conoscenze con alcuni detective che potranno permettere alla donna di entrare in possesso di elementi assolutamente indispensabili per poter avere una situazione realistica di quanto avvenuto.

Per lei riaprire queste immagini sarà anche e soprattutto molto doloroso dal punto di vista psicologico e sentimentale in quanto dovrà ricordare tutti i momenti vissuti al fianco del proprio uomo è il grande dolore provato una volta che è stato ritrovato il suo corpo senza vita. Scavando nella sua memoria e soprattutto analizzando alcuni elementi che ha potuto valutare la donna si renderà conto che in realtà il destinatario di quel tentativo di omicidio non fosse il suo ragazzo ma lei stessa magari per questioni legate alla sua attività dell’epoca che la vedevano dover indagare sui traffici internazionali e situazioni criminale di vario genere. Andando ancora più a fondo nella vicenda arriverà a scoprire quella che sarà un’amara verità.



