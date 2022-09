Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Anticipazioni: quando inizia la seconda stagione e trama

Le indagini di Lolita Lobosco 2, a inizio 2023 su Rai 1

Grande attesa per la seconda stagione della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. L’attrice Luisa Ranieri, che interpreta il vice-questore, ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver terminato le riprese nel mese di luglio 2022. Ma quando andrà in onda la seconda stagione di Lolita Lobosco? Al momento non c’è una data ufficiale, ma la Rai ha comunicato che le nuove puntate andranno in onda nel corso della prima metà del 2023. La prima stagione è andata in onda dal 21 febbraio al 14 marzo del 2021. Dati gli ottimi risultati, è molto probabile che la Rai voglia trasmettere i nuovi episodi nello stesso periodo. La seconda stagione sarà formata da sei episodi, rispetto ai quattro della prima. Nel cast ritroveremo vecchie e nuove conoscenze della prima stagione: Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume e Mario Sgueglia.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: anticipazioni seconda stagione

Nelle puntate della seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco”, serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, Lolita Lobosco sarà alle prese con nuovi casi, sempre affiancati dai suoi collaborato, Forte ed Esposito. Il vice-questore continua a indagare sulla morte del padre, Nicola “Petresine” Lobosco. L’uomo, contrabbandiere che entrava e usciva di prigione, è morto investito. Nel corso della prima stagione, Lolita ha scoperto molte cose su suo padre e che il suo omicidio è avvenuto per mano della malavita organizzata. Il luogo di traffici illegali è il porto della città di Bari, ma chi è il suo dell’assassino? Anche sul piano sentimentale la vita di Lolita è traballante: il vice-questore si è fidanzata con Danilo, ma il giovane giornalista riceve un allettante proposta lavorativa dall’estero. I due riusciranno a vivere una relazione a distanza? A complicare le cose ci pensa Angelo Spatafora, da apprendista contrabbandiere di Petresine ad affascinante uomo d’affari. A dispensare consigli a Lolita ritroviamo l’amica Marietta, la sorella Carmela e la madre Nunzia.

