Le indagini di Lolita Lobosco 3 come finisce: anticipazioni ultima puntata 25 maggio 2025: paura per Domenico

Nonostante un palinsesto ballerino e continui cambiamenti in modo improvviso e inaspettato l’ultima puntata delle repliche di Lolita Lobosco 3 andrà in onda domenica 25 maggio 2025. Insomma anche questo ciclo di puntata sta per giungere al termine in attesa della nuove puntate della prossima stagione. Ma Le indagini di Lolita Lobosco 3 come finisce? Per scoprirlo occorre fare un passo indietro e partire dalle anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3. Il quarto ed ultimo episodio ha per titolo Un brutto affare.

Lolita, tutta la sua squadra ed Angelo sono preoccupati per Domenico, rapito da dei criminali per minacciare Angelo e costringerlo a non testimoniare con gli assassini di Petresine. Nel frattempo, però, la vicequestore dovrà occuparsi di caso piuttosto macabro, in un laghetto verrà ritrovato il cadavere di un giovane uomo. Dall’autopsia e dagli altri rilievi si scoprirà che la vittima era coinvolta in un traffico illegale di organi e grazie al suo intuito ed al suo fiuto investigativo, la Lobosco scoprirà una rete criminale che opera a Bari ma anche al di fuori.

Anticipazioni Lolita Lobosco 3 ultima puntata: Domenico riuscirà a salvarsi? Che fine fa Angelo

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre come finisce Le indagini di Lolita Lobosco 3, Angelo e Lolita sono sempre più in ansia per le sorti del giovane Domenico ed a complicare la situazione arriva un video in cui il 17enne appare tenuto in ostaggio legato e imbavagliato. Lolita, riconosce il luogo dove il ragazzo è tenuto prigioniero e mette in atto, con i suoi uomini, l’operazione per salvarlo. Si tratta di una corsa contro il tempo e ci sarà un clamoroso colpo di scena: Domenico si salverà perché riuscirà a fuggire ma a rimanere disperso sarà invece Angelo.



Le indagini di Lolita Lobosco 3 come finisce? Che fine fa Angelo? Disperata e convinta che Angelo sia morto nell’esplosione per liberare Domenico, Lolita ripensa all’amore che in passato ha provato per l’uomo. Tutto prenderà una piega inaspettata, tuttavia, quando la vicequestore scopre che Angelo è vivo! Lolita lo raggiunge in traghetto ed i due si scambiano uno sguardo d’intesa.

Lolita Lobosco 3: dove e come vedere la fiction con Luisa Ranieri in tv e in diretta streaming

Il finale aperto dalla terza stagione lascia campo libero alla quarta mentre per quanto riguarda le repliche, è possibile rivedere le puntate de Le indagini di Lolita Lobosco 3 in diretta su Rai1 ed in diretta streaming sul sito di Raiplay. Tuttavia tutti gli episodi, anche l’ultimo, sono già disponibili nel catalogo e consultabili quando si vuole.