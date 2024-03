Le indagini di Lolita Lobosco 3, protagonista chi sceglie tra Angelo e Leon?/ Luisa Ranieri rompe il silenzi

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3: chi sceglie tra Angelo e Leon? Parla Luisa Ranieri

Questa sera andrà in onda Le indagini di Lolita Lobosco 3 e dalle anticipazioni sulla terza puntata si scopre che un evento sconvolgerà la protagonista: il rapimento del giovane Domenico, che cosa succederà al ragazzo? Lolita e la sua squadra riusciranno a trovarlo in tempo e salvargli la vita? Questo tragico avvenimento farà riavvicinare Lolita all’ex Angelo (Mario Sgueglia) ma nel frattempo l’affascinante vice questore ha iniziato una frequentazione con Leon (Daniele Pecci) dunque chi sceglierà tra i due.

A rispondere a questa domanda sebbene senza sbilanciarsi troppo è intervenuta Luisa Ranieri in un’intervista a RadioCorriereTv dove ha rivelato: “In questa terza stagione vedremo una Lolita indaffarata a superare un passato che non è passato, e al tempo stesso spinta verso qualcosa di nuovo, che cerca di andare avanti” Insomma, per Lolita ci sarà un ritorno di fiamma con Angelo? O continuerà la conoscenza con Leon? E riguardo al gallerista d’arte, invece, di recente delle anticipazioni le ha fornite a Chi Daniele Pecci: “È un ruolo con una sola funzione, incontrare Lolita Lobosco e creare una reazione in lei, non è che tu possa costruirgli un background speciale”. Dichiarazioni che lasciano presagire che sarà Angelo ad avere campo libero con Lolita?

Luisa Ranieri non ha dubbi su Lolita Lobosco: “Non ha paura di mostrare le fragilità”

Durante l’intervista a RadioCorriereTv, Luisa Ranieri non ha fornito molte anticipazioni su Le indagini di Lolita Lobosco 3 ma ha tratteggiato meglio il suo personaggi, quello della vicequestore. Nel dettaglio infatti ha rivelato: “Non ha paura di mostrare le sue fragilità. Si concede anche le malinconie, a volte dei momenti di tristezza, di solitudine, però con un fare quasi di coccola”.

Ed inoltre sui conflitti interni che la sua Lolita Lobosco vive, ha aggiunto: “Sono dei sentimenti umani. Non esistono soltanto la forza, il determinarsi, l’essere autonomi, ma anche tanti altri sentimenti e conflitti interni”. L’appuntamento con la terza e penultima puntata Le indagine di Lolita Lobosco 3 è per questa sera, lunedì 18 marzo, in prima sera su Rai1.

