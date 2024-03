Le indagini di Lolita Lobosco 3, ultima puntata/ Anticipazioni finale stagione 25 marzo 2024: strano omicidio

<3>Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni e diretta ultima puntata del 25 marzo 2024

Questa sera la vice questore impersonata da Luisa Ranieri saluterà il pubblico di Rai1 con l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco e dalle anticipazioni sul gran finale di stagione si scopre che non mancheranno in colpi di scena. L’episodio in onda questa sera, tratto dai romanzi di Gabriella Genisi, ha per titolo Un brutto affare e vede la protagonista districarsi in uno strano caso di omicidio dal quale non sembra riuscire veniere a capo.

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata finale di Lolita Lobosco 3 svelano che da un laghetto emergerà un cadavere. La prima cosa da fare sarà scoprire l’identità della vittima e poi occorrerà cercare gli indizi in grado di chiarire le circostanze della morte, se si sia trattato di un incidente, di un suicidio o, com’è presumibile di un omicidio. La vicequestore si dedicherà anima e corpo a questo caso modo per distrarsi dai suoi problemi personali. Il personaggio di Luisa Ranieri continuerà da essere in piena crisi con Leon e preoccupata per le sorti di Domenico.

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco, spoiler sulla trama: Lolita in pericolo?

C’è grande attesa per l’ultima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco 3, dalle anticipazioni si scopre che la vice questore sarà in piena crisi con Leon. Dopo essersi trasferita a casa sua dovrà fare i conti con le tre figli del gallerista d’arte e soprattutto con la maggiore che è sempre più intenzionata a darle filo da torcere. E non è tutto perchè Lolita Lobosco sarà in ansia per la sorte di Domenico, rapito dalla criminalità organizzata mentre il Questore le ha tolto l’indagine perché è troppo coinvolta.

Spazio avranno poi nella trama della puntata finale di Lolita Lobosco 3 anche le vicende degli altri protagonisti. Nunzia avrà una rivale in campo sentimentale e affilerà le unghie per tenersi stretta Trifone. Forte continuerà a non trovare un punto di incontro con Porzia mentre il loro figlio maggiore diventerà sempre più aggressivo ed infine Lello sarà alle prese con la sua nuova vita da papà al fianco di Caterina. Angelo, infine, si prepara per essere il testimone chiave nel processo contro Petresine.

Come vedere in diretta streaming l’ultima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che il gran finale di stagione de Le indagini di Lolita Lobosco 3 andrà in onda questa sera, lunedì 25 marzo 2024, su Rai1. L’ultima puntata può essere seguita anche in diretta streaming su Raiplay ed anche successivamente.

Si chiude dunque una delle fiction di successo targate Rai con un cast d’eccezione capitanato da Luisa Ranieri con Lunetta Savino, Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi e Giulia Fiume.











