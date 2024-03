Le indagini di Lolita Lobosco 4, ci sarà?/ Anticipazioni: Lolita scoprirà altre verità sulla morte del padre

Le indagini di Lolita Lobosco 4 ci sarà? Anticipazioni sulla prossima stagione: parla Gabriela Genisi

Sta andando in onda la quarta ed ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 e dalle anticipazioni si prospetta che ci sarà un finale al cardiopalma con la protagonista alle prese con il rapimento di Domenico, la pericolosa testimonia di Angelo e la crisi di coppia con Leon. Dal punto di vista sentimentale è divisa tra Leon ed Angelo mentre quest’ultimo durante il processo verrà colpito da un colpo di pistola sparato da un imputato: Angelo morirà? Per saperlo occorre attendere la fine della puntata.

Per sapere, invece, se si farà Le indagini di Lolita Lobosco 4 possiamo già da ora far affidamento alle parole che l’attrice protagonista Luisa Ranieri ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni e la scrittrice del romanzo da cui è tratta la fiction, Gabriele Genisi, ha affidato ad una passata intervista. Quest’ultima ha dichiarato di essere già al lavoro su un nuovo libro e si è spinta oltre fornendo anche delle anticipazioni su Le indagini di Lolita Lobosco 4: “Ci sarà un nuovo libro. Non so cosa Lolita scoprirà della morte del padre e quali indagini affronterà. Ma sono certa che il grande amore è dietro l’angolo”.

E non solo la scrittrice Gabriella Genisi ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo romanzo la cui trama ruoterà attorno alla ricerca della verità sulla morte del padre da parte di Lolita Lobosco ma anche Luisa Ranieri si è sbilanciata sulla possibilità che Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà. L’attrice partenopea, infatti, durante un’intervista ha rivelato: “Nella terza stagione tre episodi su quattro sono stati inventati. Quindi sì. Volendo c’è spazio per una quarta”.

Insomma, tutti questi elementi fanno supporre che Le indagini di Lolita Lobosco avrà una nuova stagione. E del resto è abbastanza prevedibile che la Rai decida di continuare ad investire in una fiction campione di ascolti. La puntata andata in onda lunedì scorso ha raggiunto il 27,62% di share (ultima puntata al 28,17%) con 4 milioni e 988mila spettatori. Non resta che attendere per sapere altre informazioni sulla trama.











