LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO/ Anticipazioni 14 marzo: rimpatriata di classe

Nuova puntata per Le indagini di Lolita Lobosco: nell’episodio dal titolo Gioco pericoloso, vediamo Lolita alle prese con l’omicidio di un suo ex compagno di classe, Vittorio, avvenuto subito dopo una rimpatriata di classe in cui anche lei è stata coinvolta. Nello specifico, la sera prima, Vittorio e Lolita avevano chiacchierato a lungo ricordando i vecchi tempi, ed è questo anche il motivo per cui il vicequestore è rimasto particolarmente colpito. Non solo: Vittorio le era parso molto provato e invecchiato, ma nonostante tutto lei non può, non vuole e non riesce a credere alla pista del suicidio. Lo scenario, effettivamente, è molto più complesso: sta a lei dipanare la matassa sfruttando il suo solito acume investigativo. (agg. di Rossella Pastore)

Muore un vecchio amico di Lolita Lobosco

Andrà in onda domenica 14 marzo l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri e nel cast anche Lunetta Savino e Filippo Scicchitano. Il titolo dell’episodio è Gioco pericoloso: dopo essersi recata a una rimpatriata degli ex compagni di liceo, Lolita si trova a indagare sulla morte di uno di loro. Fin dall’inizio, il vicequestore non aveva alcuna voglia di partecipare alla cena. A convincerla è stata solo la presenza di Antonio, che all’epoca era suo compagno di banco e oggi lavora con lei in polizia. La vecchia classe s’incontra alla trattoria ‘Da Salvatore’, il solito posto scelto per le riunioni tra amici. Là, Lolita ha modo di chiacchierare con Vittorio Lamuraglia, suo ex compagno che trova particolarmente invecchiato. L’uomo le dedica attenzioni particolari, e ciò infastidisce e fa ingelosire Antonio.

Anticipazioni ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco

La mattina dopo, Lolita viene a sapere che Vittorio è morto. Stando alla prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe suicidato dopo aver lasciato il locale. Il pm vorrebbe archiviare il caso, ma Lolita s’impunta e decide di seguire personalmente le indagini. La pista del suicidio, infatti, non la convince affatto, e il vicequestore non ha tutti i torti. Effettivamente, Vittorio è rimasto coinvolto in un giro losco di affari in cui dominano denaro, corruzione e morte, e qualcuno che frequentava deve avergli fatto del male. L’appuntamento con l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco è a domenica 14 marzo alle 21.25 su Rai1.



