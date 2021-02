Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni 28 febbraio / I vicini trovano Bianca

Le indagini di Lolita Lobosco proseguono domenica prossima, 28 febbraio, con la seconda puntata, in onda sempre su Raiuno. Luisa Ranieri torna con un doppio episodio che si preannuncia a dir poco intricato e appassionante. Stando alle anticipazioni della nuova puntata, la nostra protagonista sarà chiamata risolvere un caso complicatissimo, legato al decesso di una donna. Si tratta di Bianca Empoli, una famosa musicista scomparsa. Entrando nel dettaglio delle anticipazioni scopriamo dunque che il vicequestore deve fare i conti con il ritrovamento della bellissima donna, scomparsa dalla sua abitazione da circa una settimana. Lolita Lobosco la ritrova senza vita nel suo appartamento e ora deve fare luce sulla vicenda.

Le indagini di Lolita Lobosco: anticipazioni 28 febbraio

Il personaggio interpretato da Luisa Ranieri scopre che la vittima era una musicista piuttosto nota e conosciuta nell’ambiente. Prima di morire, all’insaputa del marito Vito, ha affittato un appartamento per studiare e prepararsi per i concerti. Sarà proprio in quell’appartamento misterioso che Bianca verrà ritrovata senza vita.



