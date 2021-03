Le Indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni penultima puntata oggi 7 marzo: chi ha ucciso chef Schirone?

Le Indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni penultima puntata oggi, 7 marzo

Tutto è pronto per il ritorno di Luisa Ranieri su Rai1. Per molto tempo abbiamo atteso l’annuncio ufficiale del suo arrivo a Sanremo 2021 ma, alla fine, così non è stato. La cosa è sembrata molto strana al pubblico della rete e non solo per via della grandezza dell’attrice ma anche perché proprio lei sta occupando il prime time della domenica e lo stesso farà questa sera con una nuova puntata de Le Indagini di Lolita LoBosco. In particolare, Luisa Ranieri tornerà a vestire i panni della protagonista barese che tante risate sta facendo fare ai fan (e non solo) dei romanzi di Gabriella Genisi. Ma cosa succederà questa sera? L’appuntamento è fissato con la penultima puntata dal titolo Spaghetti all’assassina in cui sentiremo parlare nuovamente di indagini ma anche di vittime illustri. A chi toccherà questa volta?

Chi ha ucciso chef Schirone?

Le anticipazioni de Le Indagini di Lolita Lobosco rivelano che Luisa Ranieri dovrà di nuovo sporcarsi le mani di sangue per trovare l’assassino di un noto ristorante poco lontano da casa sua. Lolita si ritrova ad entrare per la prima volta in un ristorante che si trova poco distante da casa sua. In particolare le indagini la porteranno in un locale molto rinomato per via dell’omicidio dello chef Geppino Schirone, interpretato da Totò Onnis, colui che ha ideato la ricetta degli spaghetti all’assassina, che danno il titolo alla puntata. Lo chef detto Pap’russ una mattina viene trovato morto nella sua cucina e toccherà a lei, attirata dalle urla in strada, scendere di casa in vestaglia e pantofole per ritrovarsi davanti il cadavere.

Raz Degan guest star

Prenderà il via da qui la nuova puntata della fiction di Rai1 che porterà nel prime time una guest star d’eccezione ovvero l’amato e noto Raz Degan. Sarà l’ex di Paola Barale, modello e attore, a vestire i panni di Benallal Matou, forse un individuo legato alla vita non proprio lineare e limpida della vittima di questa penultima puntata. Lolita si ritroverà a scoprire che Schirone aveva numerose luci ed ombre nella sua vita e forse questo lo avrebbe portato dietro le sbarre molto presto. Forse sapeva qualcosa che avrebbe potuto aiutare gli inquirenti e quindi lo hanno fatto fuori per questo o solo proprio i suoi spaghetti la chiave di questo nuovo mistero? Molto presto sarà lei ad accorgersi che forse è solo una vittima e che dovrà lavorare sodo per renderle giustizia. Il resto lo scopriremo questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA