Prima di raggiungere il successo televisivo, Maria De Filippi si è specializzata in un ambito ben diverso da quello del mondo dello spettacolo.

Sposata per anni con il compianto Gabriele Costanzo, continua a rappresentare oggi un vero colosso della televisione italiana, tanto che i suoi programmi – Amici, C’è Posta per Te, Uomini e Donne – fanno sempre il picco di ascolti. Nel corso della sua carriera, Maria ha fatto tantissima gavetta riuscendo alla fine a “vincere” il titolo di Regina di Mediaset. Ora che sta per concludersi questa stagione televisiva, la De Filippi sta lavorando – tra le tante cose – anche alla puntata finale di Amici, durante la quale verrà finalmente decretato il fortunato vincitore.

Per raggiungere risultati così eccellenti, la conduttrice ha negli anni approfondito l’ambiente della tv, rivelandosi un vero portento della conduzione televisiva.

In cosa si è laureata Maria De Filippi

Originaria di Milano e nata nel 1961, la conduttrice è nata tra l’amore di un rappresentante di medicinali e una docente di liceo. Da giovanissima ha quindi conseguito il diploma e si è subito iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare – per alcuni anni – come ricercatrice e, durante un convegno organizzato contro la pirateria musicale, ha conosciuto Maurizio Costanzo, di cui si è innamorata e che ha sposato qualche tempo dopo.

Inizialmente il volto Mediaset ha lavorato come sua assistente, per poi debuttare per la prima volta in tv negli anni ’90. La De Filippi ha in primis condotto il talk show Amici e, dopo aver ottenuto un grande successo, è diventata la co-autrice della sua trasmissione. Nel 1996 ha invece vinto il Telegatto e, nello stesso anno, ha messo al mondo il dating show Uomini e Donne, che le ha dato l’opportunità di diventare il personaggio femminile dell’anno per la critica televisiva.

La carriera e la vita privata di Maria De Filippi

Da quel momento in poi, il suo percorso professionale non si è più fermato. Nei primi anni 2000, ha infatti lanciato il format di C’è posta per te, che continua ad essere anch’esso un must della tv italiana. Nell’anno 2009, ha invece proposto il nuovo talent Italia’s Got Talent selezionando come giudici Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Il suo format più recente è Tu si que vales.

Nel 1995, la De Filippi si è sposata con il compianto conduttore Maurizio Costanzo, con cui è stata fidanzata per ben 5 anni prima delle nozze. I due si sono incontrati quando lui era ancora unito in matrimonio con Marta Flavi, e si sono innamorati qualche tempo dopo. Nel 2004 hanno invece adottato il loro figlio Gabriele Costanzo, oggi anche lui un autore televisivo.