Le Linda Lindas/ Video della giovanissima punk band che canta Racist, Sexist Boy

Le Linda Lindas sono quattro ragazze che formano una punk band, diventata fenomeno dopo essersi esibita in una biblioteca di Los Angeles. Il video della loro esibizione ha fatto il giro del web e hanno fatto parlare di sé soprattutto per la grinta con cui suonano, per la giovanissima età e per la canzone che hanno presentato, intitolata ”Racist, Sexist Boy”. E’ stata la batterista a raccontarlo a chi era lì ad ascoltarle: ”Un po’ prima che entrassimo in lockdown, un ragazzino mi si è avvicinato a scuola e mi ha detto che suo padre gli aveva suggerito di stare lontano dalle persone cinesi. Dopo che gli ho risposto che io sono cinese, si è allontanato”.

Ecco spiegato il forte titolo del brano con cui le Linda Lindas si sono esibite tra gli scaffali della biblioteca pubblica di Los Angeles, era tra l’altro una delle loro prime esibizioni dal vivo. Si chiamano Bela, Eloise, Lucia e Mila, la più grande ha 16 anni mentre la più giovane solo 10, e nel loro piccolo hanno scatenando una piccola rivoluzione su Internet con ”Racist, Sexist Boy”, hanno parlato di loro anche su Billboard, sul Guardian e anche sul New York Times.

La grinta delle Linda Lindas

Nel testo sono presenti versi con cui le Linda Lindas si ribellano ad ogni tipo di discriminazione, come ”You are a racist, sexist boy / And you have racist, sexist joys / We rebuild what you destroy”. Cantano con la grinta che non si immagina di vedere da parte di ragazzine così giovani: ”Noi ricostruiamo quello che distruggi”, diventato già un mantra che ha conquistato tutto il mondo. Grazie al video condiviso sul web, le quattro giovani musiciste sono state contattate dalla Epitaph, etichetta punk americana.

Su Facebook le Linda Lindas si presentano con queste parole: ”Metà asiatiche / metà latine. Sorelle, cugine e amiche che fanno musica insieme perché è divertente!!”. Il successo che stanno riscontrando è esploso nel giro di poche ore, ma la loro band punk esisteva già da un po’ e non si sono fatte mancare delle importante esperienze. Due di loro, le sorelle Lucia e Mila, sono figlie di Carlos de La Garza, noto produttore dei Paramore, nel 2019 erano anche state invitate ad aprire un concerto delle Bikini Kill.

