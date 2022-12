Le Mans ’66 La grande sfida, storia vera/ L’epico duello tra Ford e Ferrari nel…

“LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA”: LA STORIA VERA DEL FILM DI MANGOLD

Qual è la storia vera “Le Mans ’66 – La grande sfida”, il film del 2019 diretto da James Mangold e che questa sera Rai 1 proporrà in prima serata (ore 21.25)? La rete ammiraglia del servizio pubblico infatti, nell’ambito della programmazione per le festività di Natale, ha in palinsesto quello che, seppur recente, è già considerato un piccolo classico del genere racing e biopic sportivo sul grande schermo, tanto che la pellicola, che annovera nel suo cast Matt Damon e Christian Bale, ricevette pure quattro candidature ai Premi Oscar 2020 dell’anno successivo, concorrendo non solo per la statuetta quale Miglior Film ma vincendo solo nelle categorie cosiddette ‘tecniche’ per il Miglior Montaggio e Miglior Montaggio Sonoro (non ci riuscì invece nella sezione Miglior Sonoro).

Ma qual è la storia da cui ha tratto ispirazione James Mangold e il capo sceneggiatore Jez Butterworth per il film che uscì negli USA col titolo originale e molto evocativo di “Ford v Ferrari” e che invece in Italia è stato distribuito come “Le Mans ’66 – La grande sfida”? In sintesi, per chi non l’avesse visto e non vuol perdersi il piacere di guardare per la prima volta questo gioiellino di 150 minuti diretto dal regista dell’ultimo episodio della saga di Indiana Jones, l’opera ripercorre le emozionanti vicende degli ingegneri e di altri membri della scuderia a stelle e strisce della Ford, guidata dal capo progettista Carroll Shelby (interpretato sullo schermo da Matt Damon) e con invece Christian Bale nei panni del pilota britannico Ken Miles.

“LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA” LA SFIDA DELLA FORD AL DOMINIO FERRARI E…

Erano infatti loro (ovvero Carroll Shelby e Ken Miles, i protagonisti attorno a cui si incentrano le vicende di “Le Mans ’66 – La grande sfida) i due uomini di punta scelti dal manager Lee Iacocca (Jon Bernthal) e da Henry Ford II (imprenditore statunitense nipote del leggendario Henry Ford, fondatore dell’omonima casa automobilistica, interpretato invece da Tracy Letts) per sconfiggere la scuderia Ferrari che in quegli anni dominava la gara automobilista di durata che si tiene in quel della Loira, in Francia. Insomma, un obbiettivo ambizioso e per qualcuno impossibile: interrompere il dominio incontrastato della casa di Maranello su uno dei circuiti più affascinanti e per farlo la Ford scelse di incaricare un ex pilota e vincitore a Le Mans 1959, ovvero Shelby, per progettare la vettura adatta, ovvero la GT40 che verrà poi guidata da Miles, un ‘driver’ tanto talentuoso quanto arrogante.

Un’accoppiata, quella formata da Shelby e Miles (due caratteri anche molto diversi tra loro: ma quale miglior mix per raggiungere risultati straordinari?), che nel film di James Mangold mostra di saper raggiungere una difficile ma ineguagliabile chimica: le vicende prendono le mosse proprio nel 1959, quando Shelby trionfa a Le Mans su Aston Martin prima di ritirarsi per via di problemi cardiaci. Intanto a Detroit i vertici della Ford Motor Company devono affrontare una crisi di vendite e a cui cercano di fare fronte scegliendo di competere nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans su suggerimento di Iacocca: dopo varie vicissitudini e dissapori con lo stesso Miles (prima estromesso e poi ingaggiato di nuovo per guidare la Ford GT40) si arriva all’edizione 1966 della corsa con soprese e contro-colpo di scena (amaro) finale. Infine, nei titoli di coda, si ricorda proprio Ken Miles, inserito postumo nella Motorsports Hall of Fame of America, mentre si accennano agli scontri che fino alla fine del decennio vedranno la Ford sconfiggere la Ferrari nel ’67, ’68 e ’69.











