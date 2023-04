Le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia di Pechino Express/ “Siamo partite sconfortate”

Le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia a Pechino Express 2023

Le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia, sono una delle coppie concorrenti di Pechino Express 2023. Prosegue il viaggio della coppia composta dalla modella di origini albanesi cresciuta a Ravenna e della ex Miss Italia, oggi conduttrice televisiva. Dopo aver vinto la seconda tappa, la coppia ha deciso di penalizzare Gli Avvocati e I Siculi facendoli partire con dieci minuti in ritardo durante la terza tappa che ha visto i concorrenti affrontare la prima missione. Una missione non facile, ma importantissima per raggiungere il punto di incontro con Enzo Miccio. Un lungo tragitto che le ha viste scalare una risalita di un fiume a colpi di remi fino all’antico Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate in India.

Una volta raggiunta l’altra sponda, i concorrenti potevano guadagnare un bottino: una cesta di cocco e fiori profumati da rendere come omaggio al Dio. Un’esperienza non facile per le due modelle che sono riuscite ad arrivare fino al tempio finale.

Carolina Stramare e Barbara Prezia, Le Mediterranee: “Pechino Express 2023? Partite sconfortate”

Non è stata semplice l’avventura di Pechino Express 2023 per Carolina Stramare e Barbara Prezia, la coppia de Le Mediterranee. La modella 31 enne di origini albanesi ha raccontato: “beh, io temevo tantissimo il cibo che mi aspettava e le poche ore di sonno, la stanchezza. Senza queste due cose io non posso affrontare niente!”. A farle da eco la ex Miss Italia 2019: “avevo paura dell’adattamento perché ci siamo ritrovate in condizioni estreme e prima di partire non avrei mai pensato di riuscire a convivere con quello con cui ho convissuto nel percorso di ‘Pechino Express’”.

Durante la prima tappa di Pechino Express sono state proprio le Mediterranee a trionfare. Nonostante una partenza non semplice, le due ragazze sono riuscite a portare a casa la vittoria. “Siamo partite un po’ sconfortate perché la prima puntata è sempre un casino- Non capivamo ancora le dinamiche, era tutto nuovo e dovevamo ambientarci. Quando siamo arrivate ultime al “libro rosso” non ci potevo credere” – ha raccontato Barbara precisando – “così quando è ripartito il gioco, tirando fuori l’orgoglio, abbiamo fatto di tutto per rimontare, del resto io e Carolina come dicevamo sempre siamo delle ‘Mediterribili’! E alla fine abbiamo vinto”.

