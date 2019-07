Le mie nozze country/ Su Canale 5 il film con Greyston Holt (oggi, 10 luglio 2019)

Il film Le mie nozze countryandrà in onda in prima visione tv su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio, alle ore 16.40. Si tratta di una commedia romantica diretta nel 2019 da Justin G. Dyck (A perfect romance, Best friend from Heaven, Matrimonio sulla neve) e interpretato da Deana Carter (Painted horses, The badge – Inchiesta scandalo), Greyston Holt (Hannah’s love, Lonesome Dove Church, la serie tv Bitten), Bea Santos (Rapina a Stoccolma, Coconut hero, One winter weekend) e Allison Hossack (Kingdom hospital, The gambler the girl and the gunslinger, la serie tv Falcon beach).

Le mie nozze country, la trama del film

Zane (Greyston Holt) è un cantante country. Al momento i suoi pensieri sono rivolti esclusivamente alla fidanzata Jeanne (Deana Carter), con cui sta per sposarsi. Poco prima di salire sull’altare però la cerimonia viene interrotta dalla manager dell’artista: a causa di un vecchio contratto già firmato, il cantante deve partire immediatamente per un concerto. Il matrimonio viene così rimandato all’ultimo momento. Proprio durante il concerto però Zane si trova a salvare Meagan (Bea Santos), una sua fan. Il video dell’impresa finisce su internet e diventa rapidamente virale, rendendo popolarissimo Zane e la sua musica. L’uomo si trova quindi a dover rimandare ulteriormente il matrimonio per sfruttare il suo momento di fama. Meagan però comincia a seguirlo ovunque e Jeanne si sente minacciata dalla giovane, carina e intraprendente fan, soprattutto a causa del fatto che Zane continua a rimandare la cerimonia. Il ragazzo sembra completamente assorbito dal suo improvviso successo come cantante country e non si cura neppure dei giornali di gossip, che cominciano a indicare Meagan come suo nuovo flirt….

