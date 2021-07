Le mie nozze country/ Su Canale 5 il film con Greyston Holt (oggi, 19 luglio)

Le mie nozze country andrà in onda oggi, 19 luglio 2021, all’interno della programmazione pomeridiana di Canale 5 con inizio fissato alle 16.30. Si tratta di una pellicola ascrivibile al genere delle commedie sentimentali prodotto in Canada nel 2019. La pellicola vede la regia di Justin G. Dyck, il direttore dei lavori ha scelto nel ruolo di attori principali Greyston Holt e Bea Santos.

Non toccare la mia casa/ Su Rai 2 il film con Clare Kramer (oggi, 19 luglio 2021)

Il film che è stato prodotto da una compagnia appena apparsa sul mercato cinematografico (la HQ9 A Very Country Wedding) è stato distribuito nelle sale cinematografiche mondiali dalla Brain Power Studio. Le mie nozze country non rappresenta per la televisione italiana una prima visione.

Le mie nozze country, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Le mie nozze country. Zane è un bravo cantante country in ascesa nel mondo della discografia americana. La sua vita va avanti tra i tanti concerti i quali mettono in risalto la sua bravura, e l’amore per l’amata Jeannette che riesce a fornirgli quella tranquillità a cui ogni artista aspira per riuscire a dare il meglio sul palco.

Scoprendo Forrester/ Diretta streaming video La7: "Sean Connery straordinario"

Arrivati al giorno delle nozze queste devono essere rimandate a causa di un impegno che Zane aveva preso dimenticandosi del giorno in cui doveva convolare a nozze. Jeannette inizialmente non dà peso all’accaduto e fiancheggia senza nessun problema il suo ragazzo che nelle sue speranze dovrà diventare presto suo marito, la donna anzi è felice per il successo che il suo uomo sembra avere.

Durante un concerto Zane riesce a salvare una sua graziosa fan, Meagan (interpretata ottimamente da Celeste Desjardins), il salvataggio viene immortalato su un video che in pochi minuti diventa virale grazie alle tante condivisioni sui social. Il salvataggio riesce a fornire a Zane l’occasione che egli ricercava da tanto tempo, i contratti infatti si moltiplicano e quel successo tanto ricercato sembra ormai alle porte.

The Next Three days/ Diretta streaming video Rete 4: "Film di straordinaria tensione"

Il lato oscuro della medaglia in questa situazione è il moltiplicarsi degli eventi alla quale il musicista è chiamato a partecipare, con i tanti impegni che lo portano nuovamente a posticipare il matrimonio con Jeannette. Come se non bastasse a rendere ancor più precario l’equilibrio della coppia si mette Megan. La donna dopo essere stata salvata diventa una vera e propria stalker seguendo Zane in tutti gli eventi a cui egli partecipa.

La presenza della giovane ammiratrice del cantante non sfugge certo ai giornali scandalistici e presto Megan viene indicata come la nuova fiamma di quello che ormai è un astro nascente della musica country a stelle e strisce. Alla fine però come spesso avviene nelle commedie americani a sfondo sentimentale l’amore trionferà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA