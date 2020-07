Le mie nozze country/ Su Canale 5 il film con Greyston Holt (oggi, 27 luglio 2020)

Le mie nozze country andràin onda su Canale 5 alle 16:30 del 27 luglio ed è stato realizzato nel 2019 e diretto da Justin G. Dyck. Nel cast sono presenti Greyston Holt, Bea Santos, Celeste Desjardins, Deana Carter, Boomer Phillips e Charlotte Hegele. Il volto più noto è sicuramente quello di Bea Santos vista nel film Antisocial ad inizio carriera ma con anche dei ruoli in produzioni come Surviving Evil, The Handmaid’s Tale, Rapina a Stoccolma, True Detective e I misteri di Murdoch. La pellicola di genere romantico mette insieme un discreto cast e dei buoni operatori tecnici per un film discretamente atteso in patria.

Le mie nozze country, la trama del film

La storia di Le mie nozze country ruota attorno al personaggio di Zane Gunther, un giovane cantante di musica country che arrivato al giorno delle nozze si ritrova costretto dalla sua ex manager a rispettare un improrogabile impegno lavorativo. Un precedente contratto infatti stabilisce che il ragazzo continui a fare concerti e per questo il suo matrimonio viene rimandato proprio a pochi passi dall’altare. Questa notizia insieme ad un salvataggio durante uno degli ultimi concerti lo rendono subito molto più popolare lanciando ulteriormente la sua carriera.

La sua fama e i concerti lontano da casa, in giro per l’America mettono in difficoltà il rapporto di Zane e Jeannette che per quanto sia felice per il successo del fidanzato non riesce a non pensare a tutti i gossip e le voci che stanno circolando. Questo anche perché una sua fan inizia a comparire sempre più spesso al suo fianco e viene descritta addirittura come nuovo flirt dell’uomo. Riusciranno i due a superare la distanza e i loro problemi e a convolare a nozze?



