Le mie ragazze di carta storia vera, il toccante film di Luca Lucini in onda su Rai1: viaggio nell'Italia anni 70'

Rai1 dedica spazio oggi venerdì 29 agosto 2025 al film Le mie ragazze di carta, nato dall’idea del regista Luca Lucini. Ma il film è tratto da una storia vera? Il racconto del film si sviluppa negli anni ’70 e si sofferma sulle vite di tre ragazzi che si avvicinano al mondo dell’amore e del sesso, passando dal periodo della pubertà alla preadolescenza, una fase di vita estremamente delicata che porta a fare nuove e importanti scoperte.

Nel film i giovanissimi Primo, Anna e Tiberio si affacciano a una fase di vita che avevano solo immaginato e ascoltato nei racconti e si rendono conto di quanto possa essere affascinante e allo stesso tempo interessante. Il tutto accade in un’Italia che si prepara a cambiare come la sua storia spesso ci insegna, Le mie ragazze di carta offre una veduta con occhi nostalgici e attenti sul passato, grazie alla firma di Luca Lucini.

Le mie ragazze di carta storia vera, la spiegazione del regista

Il film in onda questa sera sul primo canale è uno dei prodotti e delle opere alle quali Luca Lucini è più affezionato, come dimostrano alcune dichiarazioni rilasciate e riprese dal magazine Amica: “Questa è una sceneggiatura a cui sono particolarmente legato, la prima storia che sento veramente “mia” da quando ho iniziato questa bellissima e stimolante esperienza nel cinema” ha raccontato la firma della pellicola riproposta per l’occasione oggi venerdì 29 agosto 2025 su Rai1.

Girato nella zona del trevigiano, tra Orsago e Mogliano Veneto, non è chiaro se il film sia tratto da fatti realmente accaduti, ma il pubblico lo ha comunque accolto con grande calore. Un film in grado di mixare emozioni e che annovera un cast importante, con attori del calibro di Neri Marcorè, Cristiano Caccamo e Andrea Pennacchi. Per tutti coloro che non riusciranno a seguire il film in onda, sarà poi possibile recuperarlo in streaming sull’app offerta dalla tv di stato, RaiPlay.

