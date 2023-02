Le miniere di re Salomone/ Il film d’avventura oggi lunedì 27 febbraio su Rete 4

Le miniere di re Salomone, film d’avventura di Rete 4

Il film Le miniere di re Salomone andrà in onda oggi lunedì 27 febbraio alle 16,30 sul canale Rete 4. Il film d’avventura datato 1950, tratto dall’omonimo romanzo di Sir Henry Rider Haggard del 1885, non è la prima trasposizione cinematografica, in quanto era stato già realizzato un film nel 1937 (King Solomon’s Mines). Il film ha avuto un sequel, Vatussi (1959) e anche un remake, Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985).

La regia è a 4 mani e porta la firma di Compton Bennet e Andrew Marton, mentre gli interpreti principali presenti nel cast sono: Deborah Kerr, Stewart Granger, Hugo Haas, Richard Carlson e Lowell Gilmore. Le musiche della colonna sonora della pellicola sono state composte da Mischa Spoliansky, mentre la sceneggiatura è di Helen Deutsch; la scenografia è stata affidata a Cedric Gibbons, Paul Groesse e Edwin B. Willis, la fotografia a Robert Surtees. Il film, della durata di 123 minuti, è stato prodotto negli Stati Uniti da Sam Zimbalist per Metro-Goldwyn-Mayer.

Le miniere di re Salomone, la trama del film

Le miniere di re Salomone, in onda oggi 27 febbraio su rete 4, ha come protagonista Curtis, un esploratore molto famoso che parte per andare alla scoperta delle leggendarie miniere di Re Salomone. Purtroppo, mentre si trova in Africa per la ricognizione del fiume Zambari, l’uomo scompare non lasciando nessuna traccia di sé. La moglie Elizabeth, molto preoccupata per l’accaduto, decide di organizzare una spedizione per cercare suo marito e a tale scopo contatta il famoso avventuriero Allan Quatermain.

Seppur con mille difficoltà, il gruppo raggiunge l’Africa, dove deve fare i conti con tante ostilità da parte degli abitanti, nonché quelle ambientali. Quando stanno per arrivare alla meta, la maggior parte degli uomini si ritira, e con loro rimane solo un nativo tutsi di nome Umbopa. Quando arrivano al villaggio, il gruppo di cercatori scopre che in realtà Umbopa è il principe ereditario che è tornato dal suo esilio per riavere ciò che gli spetta di diritto, cioè il suo trono, che in passato era stato usurpato da suo cugino. Finalmente il gruppo arriva alle miniere di Re Salomone, dove trova i resti del signor Curtis, mentre per Quatermain, Elizabeth e il resto del gruppo sarà molto complicato tornare a casa sani e salvi.

