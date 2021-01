Le miniere di re Salomone/ Su Rete 4 il film con Deborah Kerr (oggi, 11 gennaio 2021)

Le miniere di re Salomone va in onda oggi, lunedì 11 gennaio, dalle ore 16.40 su Rete 4. Il film è un coinvolgente film di avventura del 1950 con la regia di Compton Bennet e Andrew Marton, prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer negli Stati Uniti. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di H. Rider Haggard che ha per protagonista l’avventuriero Allan Quatermain (lo stesso lo ritroviamo in molti altri romanzi dello stesso autore).

Nel cast vediamo Deborah Kerr, nel ruolo della protagonista Elizabeth Curtis, Stewart Granger nei panni di Allan Quatermain, Richard Carlson (John Goode), Hugo Haas (Van Brun) e molti altri. Il film è stato girato in parte negli USA e poi in Congo, Kenya, Tanzania e Uganda; la critica cinematografica degli anni Cinquanta lo ha ritenuto un magnifico documentario sull’Africa. Indatti il territorio africano è mostrato in ogni suo aspetto attraverso le vicende che coinvolgono i protagonisti.

Le miniere di re Salomone, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Le miniere di re Salomone. Elizabeth è la moglie di un famoso ricercatore, il professor Curtis, partito per una esplorazione in Africa, nella regione del fiume Zambari, alla ricerca delle leggendarie miniere di diamanti del Re Salomone. Da tempo Elizabeth non ha notizie del marito, preoccupata, decide quindi di organizzare lei stessa una spedizione in Africa sulle tracce dell’esploratore scomparso, iniziando le ricerche là dove pare sia stato visto per l’ultima volta il professor Curtis. Affiancata dal cognato, Elizabeth decide dunque di partire e per condurre la spedizione viene ingaggiato un noto avventuriero, l’affasciante Allan Quatermain, conoscitore di deserti e savane, l’unico in grado di guidare il viaggio tra le insidie e i pericoli della terra africana, in parte ancora inesplorata. Il viaggio, infatti, si rivela molto pericoloso e ricco di tranelli, il gruppo si inoltra tra mille difficoltà e peripezie incontrando indigeni ostili e traditori senza scrupoli come uno sciamano, unitosi al gruppo di spedizione, ma pronto a tradire la comitiva pur di vendere al miglior offerente le informazioni sulle ricche miniere. Si unisce al gruppo anche un misterioso guerriero, Umbopa, l’unico che resterà con Elizabeth e Allan Quatermain fino al raggiungimento della meta, mentre gli altri, poco prima, abbandonano misteriosamente la spedizione. Giunti al villaggio, si scopre la vera identità di Umbopa, egli, infatti è principe ereditario tornato dall’esilio per tentare di riconquistare il suo regno, usurpato dal cugino. Il gruppo giunge quindi proprio alle miniere del Re Salomone e lì trovano i resti del professor Curtis, ma le difficoltà e le avventure non sono ancora finite. Sarà infatti molto difficile, per i nostri protagonisti, tornare indietro sani e salvi.



