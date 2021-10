Le montagne della luna, Rete 4/ Protagonista Patrick Bergin

Le montagne della luna vain onda su Rete 4 oggi, 3 ottobre 2021, a partire dalle ore 14,30. Nel cast de ‘Le montagne della luna’ troviamo protagonista nel ruolo di Richard Francis Burton, l’attore irlandese Patrick Bergin, apprezzato anche in lungometraggio dello spessore di ‘Robin Hood – La leggenda (Robin Hood)’ nel ruolo del protagonista accanto ad una splendida Lady Marian interpretata da Uma Thurman, oppure ‘Il tagliaerbe 2 (Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace)’ o il recentissimo ‘Quello che non so di te (Finding You)’ assieme a Vanessa Redgrave. Accanto a Bergin anche Iain Glen nel ruolo di John Hanning Speke, attore che ha raggiunto l’apice della sua popolarità nel ruolo del fedele condottiero Jorah Mormont ne ‘Il trono di spade’.

Le montagne della luna, la trama del film

Leggiamo la trama de Le montagne della luna. Nel 1854 il giovane tenente John Hanning Speke si unisce al gruppo della Royal Geographical Society, guidata dal celebre esploratore Richard Francis Burton, recandosi nell’Africa Orientale per un’esplorazione dei luoghi ancora non conosciuti e riconosciuti dalle carte geografiche nello specifico. L’ambiente è ostile e la truppa è catturata da una tribù indigena che ferisce gravemente entrambi gli uomini.

In ogni caso si salvano, si dividono, si ritrovano due anni dopo socialmente diversi, ma sempre così simili dentro nella loro voglia di scoprire, esplorare, andare oltre il lecito e l’illecito naturalistico. Hanno da quel momento un sogno comune: arrivare al lago Tanganica, ancora inesplorato, un percorso ricco di insidie, pericoli, animali selvaggi e tribù non conosciute pronte a catturare e torturare due inglesi allo sbaraglio nella foresta.

Da quel momento il sogno diviene impresa e l’impresa diverrà certezza ma in una storia reale e non priva di pericoli e disavventure.

