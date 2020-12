ARTIGIANO IN FIERA/ Le Nacatole di Zia Marcella, dolci calabrese a forma di “culla”

Dal cuore della Calabria alla vetrina online di “Artigiano in Fiera 2020”, l’oramai tradizionale kermesse dedicata al mondo dell’artigianato e che quest’anno, causa Covid-19, si svolge in forma virtuale con una digital edition che tuttavia si apre ancora di più al mondo: è la storia di Marcella Oliva che con “Le Nacatole di zia Marcella” promette di portare i sapori della sua regione, e in particolare della provincia di Reggio Calabria, in tutto il mondo: come è noto le nacatole sono dei dolci tipici di pasta frolla e il cui nome deriva dal termine dialattale ‘naca’, ovvero la culla che tanto tempo fa veniva usata per i neonati. E la forma di questi dolci che poi vengono intrecciati col manico di un mestolo ricorda appunto delle piccole ‘nache’, che un tempo venivano portati dai genitori degli sposi a casa dei vari invitati per annunciare le nozze die propri figli. La ricetta? Tanto semplice quanto gustosa: farina, zucchero, uovo, olio extravergine di oliva, mandorle e poi a dare il tipico profumo degli aromi naturali quali l’anice anche olii essenziali come limone e bergamotto, vere eccellenze di Calabria.

LE NACATOLE DI ZIA MARCELLA AD “ARTIGIANO IN FIERA 2020”

“Vi portiamo nel nostro laboratorio per conoscere come nascono le nostre nacatole” scrive Marcella Oliva sulla pagina Facebook dedicata ai suoi gustosi dolci che arrivano da Polistena (Reggio Calabria) e che, come accennato, sono realizzati con un metodo che si tramanda di genitore in figlio come spesso accade per le ricette tradizionali. “Il metodo di lavorazione è quello che mi ha insegnato mia mamma: prima filo la pasta frolla, poi la intreccio su un manico di legno e la passo sul pettine del telaio” spiega Marcella che suggerisce pure il modo in cui gustare le sue nacatole, ovvero alla fine di un lauto pasto, ottime per accompagnare il rituale del caffè e un passito, ma sono ottime anche per merenda e in questo caso faranno la gioia dei più piccoli. “Il 2020? Sta ancora andando… direi benino perché il Covid-19 ha penalizzato un po’ tutti gli artigiani e in una situazione del genere ecco che piattaforme e-commerce diventano fondamentali” ha detto Marcella riferendosi a quella aperta su artigianoinfiera.it, dicendosi entusiasta dell’iniziativa perché in tal modo potrà far conoscere le nacatole anche a chi non ha mai assaggiato questo prodotto tipico calabrese.

IL VIDEO CON ZIA MARCELLA E LE SUE NASCOLE

