Cosa sta succedendo tra le Non è la Rai? Nelle ultime ore stanno spuntando alcune indiscrezioni su una possibile maretta tra Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, che dopo essere entrate a far parte del Grande Fratello giocando come unico concorrente per gran parte del tempo. A tutti è apparsa chiara l’unione delle tre donne, che hanno giocato in modo molto unito supportandosi reciprocamente. Ma adesso le Non è la Rai sembrano essersi separate e un gesto sui social confermerebbe tutto.

Molti utenti si sono accorti di qualcosa che non torna dai social. Infatti a quanto si apprende su Instagram, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo si vedono molto spesso mentre invece non frequentano più Eleonora. A confermare la presunta rottura anche un like della Cecere ad una frase di Maria Monsè, che sui social ha scritto: ” “Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai, che dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni, messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno delle belle“.

Maretta Non è la Rai, Alfonso Signorini chiarirà tutto in puntata? Le indiscrezioni sul GF

Per quale motivo le Non è la Rai si sono separate? Ancora non è sicura la crisi nel loro rapporto ma di certo ci sono tutti i dettagli per pensare che fra le tre donne sia successo qualcosa di strano e si attende anche un approfondimento da parte di Alfonso Signorini nella serata di lunedì 24 febbraio durante la diretta del Grande Fratello. A cosa è dovuta questa maretta? Secondo quanto riportato da 361 Magazine i possibili motivi sarebbero due: il primo quello secondo cui la Galassi e la Petrarolo si sono sentite offese dopo un video condiviso da Eleonora dal profilo di Beatrice Luzzi, la quale ammetteva di provare simpatia solo per lei. Il secondo motivo fa riferimento al fatto che Eleonora Cecere non avrebbe sostenuto le compagne di Non è la Rai una volta uscita dal programma.