Matrimonio a Prima Vista è un reality show che esplora i sentimenti, e in cui alcune coppie di concorrenti, sono abbinate da alcuni esperti e fatte sposare senza essersi mai viste prima.

Il mondo delle relazioni è piuttosto complesso, e di solito si arriva a decidere di sposarsi, dopo aver vissuto quel lasso di tempo necessario a conoscersi, apprezzarsi, stimarsi: il fidanzamento. Come ben sappiamo, dopo essere stati fidanzati, si decide se proseguire il rapporto e farlo evolvere, convolando a nozze, oppure rinunciare e lasciarsi per sempre.

A volte, però, può succedere che una coppia viva un autentico colpo di fulmine e dopo pochi mesi, decida di mettere su famiglia. Nella vita tutto è possibile, e a conferma di questo fatto, l’esperimento che il reality show Matrimonio a Prima Vista mette in atto, è davvero significativo.

Il programma di Real Time, che va in onda da 14 stagioni, ha abbattuto ogni remora sul fatto che una coppia non si conosca e poi contragga matrimonio.

Le coppie che prendono parte al reality, non si sono mai viste e vengono abbinate da un team di esperti che scelgono, in base a determinate caratteristiche, qual è il partner potenzialmente giusto per una certa persona.

Alcune coppie sono rimaste insieme, nel tempo, mentre altre si sono lasciate. Quello che è davvero avvincente, è il capire se una coppia riuscirà a innamorarsi, a tenere duro e restare insieme, nonostante le difficoltà che indubbiamente dovrà affrontare, dato che non c’è una previa conoscenza dell’altro.

Matrimonio a Prima Vista, le nozze sono reali? Ecco come stanno le cose

Il segreto del successo di Matrimonio a Prima Vista, è certamente il fatto che è un programma in cui non c’è nulla di prevedibile. Le coppie non conoscendosi, devono affrontare un percorso al contrario, ossia scoprirsi a poco poco, dopo aver detto sì in un rito civile.

Nulla è scontato, e i telespettatori si immedesimano in quelle che sono le paure dei protagonisti del reality, le proprie insicurezze personali e in linea generale, in amore come nella vita. Il bello di questo programma è che è reale, così come è assolutamente vero il matrimonio.

Eh già, perché gli sconosciuti si sposano davvero, e questo è a tutti gli effetti un mettersi in gioco, un provare una strada alternativa per trovare il vero amore. Magari andrà bene, magari no. Tuttavia, è significativo l’aver tentato. Nel caso in cui i rapporti tra coniugi dovessero deteriorarsi, le coppie possono optare per separazione o divorzio.