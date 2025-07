Il film di Sally El Hosaini "Le nuotatrici" racconta la storia di due sorelle siriane, Yusra e Sarah Mardini, fuggite dal loro Paese

Le nuotatrici è un film che racconta la storia di due sorelle, Yusra e Sarah Mardini, durante il periodo della guerra che ha sconvolto la Siria dopo il tentativo di rivoluzione araba contro il regime di Assad. Grazie alla regia di Sally El Hosaini, il racconto cinematografico è molto coinvolgente in quanto fedele alla narrazione storica mostra il dramma di due ragazze la cui vita è sconvolta dalla guerra. ma che tentano di tenere fede ai loro ideali fino a iniziare un cammino che le porterà a fuggire dal loro Paese.

Yusra (Nathalie Issa) e Sarah Manal Issa) sono unite dalla stessa passione per il nuoto e hanno come allenatore il padre Ezzat (Ali Suliman). Delle due la più determinata è Yusra, che ha come obiettivo quello di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

La guerra civile che scoppia in Siria sembra distruggere queste speranze, la situazione diventa sempre più pericolosa, alcune amiche delle due ragazze muoiono colpite dai bombardamenti. Yusra continua ad allenarsi con impegno, mentre Sarah non ha più la determinazione di prima, lei vuole andarsene da quel Paese in cui si rischia la vita e chiede al padre di poter fuggire in Germania dove altre atlete erano scappate. Il padre è irremovibile, dice più volte di no.

Un giorno una bomba scoppia sul tetto della piscina dove Yusra sta tentando di fare il tempo per andare a Rio, un’altra miracolosamente finita in acqua non scoppia. Questo episodio convince i due genitori a lasciar partire Yousra e Sarah assieme al cugino Nizar (Ahmed Malek), che spera di poter fare in Germania il deejay.

A questo punto inizia il lungo e avventuroso percorso di Yusra, Sarah e Nizar che nel 2015 dalla Turchia vanno con un gommone a Lesbo e poi da lì attraverso Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria, Austria arrivano in Germania, a Berlino e non ad Hannover dove le ragazze volevano recarsi.

In questa parte del film Sally El Hosaini descrive in modo molto realistico come sono i viaggi della speranza di tanti che scappano dal loro Paese per poter trovare ospitalità in Europa. Così si vede la disumanità di chi approfitta di questa volontà di fuga per arricchirsi: sono i tanti scafisti e contrabbandieri che chiedono a questi migranti soldi senza neanche garantire loro un minimo di sicurezza.

L’attraversamento del mar Egeo per raggiungere Lesbo vede il gruppo di migranti su un gommone troppo carico, così Yusra e Sarah per alleggerire lo scafo fanno a nuoto quanto rimane loro per raggiungere l’isola: in tanta disumanità è un gesto di coraggio e di grande umanità. Tra i migranti si crea un rapporto molto bello che diventa un aiuto ad affrontare la traversata e poi la lunga camminata verso la Germania. Sally El Hosaini fa così vivere allo spettatore l’esperienza di tanti migranti, il loro dramma e le loro speranze.

Una volta a Berlino, Yusra, Sarah e Nizar arrivano in un campo profughi e qui sembra che la situazione non abbia la soluzione che loro speravano, non vi è ricongiungimento dei familiari perché le pratiche burocratiche non sono tempestive e per i ragazzi il destino sembra quello di un affollato campo profughi. Finché Yusra incontra Sven (Matthias Schweighöfer) che le dà fiducia, lei torna ad allenarsi con lui e questo la porterà a realizzare il suo sogno, quello di partecipare ai giochi di Rio non per la squadra siriana ma per la Squadra Olimpica dei Rifugiati (ROT).

All’inizio Yousra non vorrebbe perché il suo desidero è partecipare ai giochi con la squadra del suo Paese, poi viene convinta da Sarah ad accettare la realtà. Sarah, dopo essersi allenata anche lei in piscina, aveva pian piano abbandonato il nuoto, ma deciderà di tornare a Lesbo per aiutare i migranti in un’organizzazione umanitaria greca. La storia di Sarah avrà poi un momento difficile in quanto si trova indagata assieme a Sean Binder per aver contribuito a soccorrere persone in mare e aver favorito l’immigrazione illegale.

Yusra ha partecipato alle Olimpiadi di Rio vincendo la manche dei 100 farfalla, classificandosi al 41° posto assoluto in farfalla e al 45° posto nei 100 stile libero. Ai Giochi di Tokyo nel 2021 è stata portabandiera della squadra olimpica dei rifugiati e ha nuotato i 100 farfalla migliorando il suo tempo di Rio di quasi 2,5 secondi.

In un’intervista ad Avvenire del dicembre 2024 Yusra ha detto: “Per me, speranza e preoccupazione coesistono. Spero in un futuro in cui il popolo siriano possa vivere con dignità, libertà e sicurezza. Allo stesso tempo, rimango cauta, sapendo che il vero progresso richiede unità, giustizia e responsabilità. Il mio cuore è sempre con coloro che continuano a sopportare le difficoltà e prego per un futuro più luminoso per tutti i siriani”. Oggi è ambasciatrice di Buona Volontà dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati (Acnur) e vive a Berlino.

Questo film racconta così la vicenda umana di queste due sorelle, mostrando come nel dramma dell’immigrazione ciò che è decisivo è incontrare uno sguardo in cui trovare la forza di continuare su una strada che è avventurosa e non facile da percorrere. I momenti più commoventi del film sono quando la regista si sofferma sugli sguardi delle persone a testimonianza che uno può avere sogni e speranze, ma ciò che è fondamentale è trovare chi guarda positivamente alla sua umanità e lo rilancia verso nuove prospettive.

Tutto sembra finire nel nulla, le speranze sembrano svanire, i sogni scontrarsi contro la dura realtà, poi d’improvviso uno sguardo rilancia l’avventura della vita: questo documenta l’avventura di Yusra e Sarah Mardini.

