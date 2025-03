E’ in corso il finale di stagione, la puntata più intensa di questo primo capitolo denso di emozioni; Le onde del passato arriva ai titoli di coda con ancora un carico intenso di misteri e segreti da dirimere e il dubbio è che non tutto venga sciolto proprio nelle battute finali. Insomma, non del tutto una cattiva notizia per i milioni di telespettatori che hanno seguito i sei appuntamenti con la nuova serie tv di Canale 5. Il finale di stagione aperto alimenta infatti le speranze a proposito dell’interrogativo dominante proprio quando è incorso l’ultima puntata del primo capitolo: Le onde del passato 2 si farà?

Le anticipazioni Le onde del passato 2 rispondono solo in parte alle curiosità dei fan; se è vero che il finale aperto alimenta le aspettative su un possibile seguito, altrettanto vero è che mancano all’appello notizie ufficiali su se il secondo capitolo si farà. I vertici non si sono esposti su puntate, cast e possibile inizio delle riprese; trattandosi di una trasposizione televisiva di un romanzo ben più ampio, l’idea è che ci siano le basi per dare un seguito alla trama che tanto ha appassionato nel corso delle ultime settimane.

Anticipazioni Le onde del passato 2, gli ascolti e il finale di stagione aperto ‘bastano’ per la seconda stagione?

Ma quindi, Le onde del passato 2 si farà? Le anticipazioni sul possibile seguito lasciano buoni auspici, anche considerando un altro criterio fondamentale in tal senso: il seguito e le percentuali di share. La nuova serie tv di Canale 5 vanta ascolti record, in particolare per i primi 4 appuntamenti; unicamente la quinta puntata ha avuto una tendenza al ribasso per via degli appuntamenti in onda in contemporanea su altre reti. Una lieve flessione che però non toglie nulla al grande successo e che convince i telespettatori a proposito del fatto che Le onde del passato 2 si farà, anche se in assenza di comunicazioni ufficiali.