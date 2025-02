Le onde del passato anticipazioni: Anna farà i conti con il suo passato ma chi ha ucciso Zan?

Sta andando in onda la prima puntata della nuova fiction di Canale5 Le onde del passato anticipazioni svelano che la trama sarà un mix di giallo e dramma e non mancheranno tensioni e colpi di scena. La trama ruota attorno a due amiche, Anna e Tamara che vent’anni prima sono state vittime di violenza. Le due hanno cercato di voltare pagina e concentrarsi sul loro lavoro, la prima è pilota d’aereo mentre la seconda gestisce un B&B ma la situazione si complica quando Tamara, riconosciuto uno degli stupratori, lo ha imprigionato nel tentativo di fargli confessare gli altri complici ma l’uomo verrà poi trovato morto.

Da Le onde del passato anticipazioni si scopre che la trama della nuova serie di Rai1 ruoterà proprio attorno all’omicidio dell’uomo, l’avvocato Zan, che a suo volta porterà a galla una serie di misteri ed verità nascoste che sconvolgeranno la vita di tutti i protagonisti. Ma chi ha ucciso l’avvocato Zan? Stando a quanto riportano le anticipazioni inizialmente i sospetti si concentreranno su Tamara (Irene Ferri) ma l’ispettore Luca Bonnard (Giorgio Marchesi) nelle sue indagini scoprirà un’altra verità ed i sospetti si concentreranno su Anna (Anna Valle) ma anche questa volta non tutto è come sembra e non mancheranno dei risvolti inaspettati e spiazzanti.

Non si è sbilanciata sulle anticipazioni Le onde del passato Anna Valle che in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha tratteggiato meglio il suo personaggio senza però fornire spoiler: “È un bellissimo personaggio: è una donna di poche parole e poco “fisica”, forte e molto decisa nelle sue scelte, almeno all’inizio della storia.” E subito dopo ha aggiunto che farà i conti con il suo passato e soprattutto con un evento molto traumatico con cui lei, per sua fortuna, non ha mai dovuto confrontarsi. Infine ha concluso con una curiosità rivelando che le è piaciuto guidare un aereo, anche se per finta, e che ha girato le scene più ‘dinamiche’ in motoscafo e in auto senza usare controfigure. La prossima puntata de Le onde del passato andrà in onda venerdì 21 febbraio 2025 sempre in prima serata su Canale5.