Mentre è ancora in corso il quarto appuntamento, l’hype raggiunge il suo picco in vista delle anticipazioni Le onde del passato per la prossima puntata del 14 marzo 2025, la penultima. Anna e Tamara saranno ancora invischiate tra ricerche, indagini e spettri del passato; la verità sembra ancora lontana ma i risvolti dei prossimi due episodi potrebbero rovesciare la situazione a favore delle due protagoniste.

Le anticipazioni Le onde del passato per la prossima puntata del 15 marzo 2025 partono dai malumori di Mia, figlia di Tamara, ancora affranta per la morte improvvisa dell’ex commissario. I suoi sentimenti sono incalzanti, difficili da dirimere; una situazione che in particolare Anna prenderà particolarmente a cuore ma sarà Gaetano a prendere sotto la sua ala protettrice la giovane al fine di aiutarla a superare questo momento così terribile dal punto di vista emotivo.

Un colpo di scena alimenta le speranze… Anticipazioni Le onde del passato, prossima puntata 14 marzo 2025

Mentre i sentimenti di Mia impegnano sia Tamara che Anna, Luca prosegue le indagini sul caso con il pregevole supporto di Beatrice. Quest’ultima cercherà in tutti i modi di offrire il suo contributo, ignara di una verità pronta ad emergere in relazione al padre e che potrebbe stravolgere i suoi sentimenti. L’uomo è infatti coinvolto nella situazione e con delle colpe a suo carico; qualcosa che ovviamente Beatrice non accetterà con particolare felicità.

La situazione è sempre più ingarbugliata; proprio quando Luca sembrava essere sulle tracce giuste qualcosa cancella ogni speranza di essere vicini alla risoluzione del caso. Nel frattempo, un colpo di scena scuote i protagonisti: c’è un altro profilo legato a ciò che accadde vent’anni fa a bordo dello Slang. L’uomo potrebbe essere la chiave per arrivare a ricostruire la vicenda e scoprire cosa c’è dietro l’alone di mistero che attanaglia la vita delle protagoniste. Si concludono così le anticipazioni Le onde del passato per la prossima puntata; appuntamento, come sempre, su Canale 5 in prima serata il prossimo 14 marzo 2025 per scoprire i risvolti della trama quando ormai siamo ad un passo dal finale di stagione.

