Sono tanti i misteri della vicenda raccontata nella fiction di Canale 5 Le onde del passato. Il primo quesito, alla base dell’intera storia, è chi sia il colpevole, ovvero chi abbia ucciso l’avvocato Marco Zan. L’antefatto sembra incastrare Tamara Valente, imprenditrice dell’Isola d’Elba, a carico della quale ci sono prove effettivamente schiaccianti. Prima della morte dell’uomo, la donna lo aveva infatti sequestrato, pronta a vendicarsi di una faccenda privata che affonda le radici in un fatto accaduto molto tempo prima. Fatto che, inoltre, coinvolge anche Anna Reali, amica di vecchia data di Tamara, oggi pilota di aerei.

E non è tutto, perché sono proprio Tamara e Anna – che torna all’isola proprio in quei giorni – a ritrovare il cadavere dell’uomo e ad occultarlo. Le due donne nascondono, infatti, un segreto che riguarda Zan e la sua banca, una storia che sarò poi snocciolata pian piano durante la fiction. Fatto sta che Tamara appena la colpevole perfetta, ma è davvero lei l’assassina?

Le anticipazioni della seconda puntata di Le onde del passato ci svelano che Tamara continua a professarsi innocente e, dunque, estranea alla morte di Zan. Tuttavia, le cose si mettono male, non solo perché la versione di Tamara non sembra combaciare con i fatti, ma anche per il ritrovamento della pistola, che anzi sembra chiamare in causa anche un’altra persona: Mia, la figlia di Tamara. Nonostante le prove, Tamara non si sposta dalla sua versione dei fatti, per di più Anna è convinta che dietro tutta la vicenda ci sia un’altra persona che sta manipolando tutto, incastrando l’amica e chi le è vicino. Il vero colpevole sarebbe dunque una persona che conosce bene entrambe le donne e il loro passato e non vuole che si scopra quanto accaduto.